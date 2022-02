ŠLIC DO KUKA OTKRIO DUGE IZVAJANE NOGE! Sanja Kužet se nakon bolesti vratila pred kamere i ZASENILA SVE! (FOTO)

Svi su bili iznenađeni kada se voditeljka Sanja Kužet prethodne subote nije pojavila u emisiji "Zvezde Granda". Iako je Saša Popović tada otkrio da je lepa voditeljka opravdano odsutna zbog bolesti, ona je kasnije ispričala sve detalje.

Kako je navela, bila je zaražena omikron sojem korna virusa, ali se sada usešno oporavila.

Voditeljka se sada pojavila na novom snimanju pomenute emisije i zabistala u punom sjaju!

Sanja je pred početak snimanja ispred studija prošetala pred paparacima u dugačkoj uskoj haljini koja je istakla njene savršene obline, a duboki šlic duge noge od kojih "boli glava".

- Dobro se osećam sada i to je najvažnije. Nije me obišao taj omikron, kao i većinu stanovništva. Uspela sam da izbegnem koronu sve ove godine, ali omikron me je na kraju pokosio. Bio je uporan i to je trajalo. Ja sam se sve vreme dobro osećala, ali ne toliko dobro da bih bila u punom sjaju da bih mogla da radim svoj posao. Mesec januar mi je bio u znaku kuće i porodice - kazala je voditeljka za Informer.

