DŽIDŽA U EMISIJI UŽIVO OTKRILA DA JU JE DEČKO PREVARIO! SVE ISPRIČALA: Ja ga pozovem, kažem mu, čoveče, gledam te ŠTA RADIŠ TO?!

Gosti večerašnjeg KontraShow-a bili su pevačica Aleksandra Džidža Stojković, fotograf i multimedijalna ličnost Dušan Petrović, diskvalifikovana barovka Ksenija Kranjec i Rada Vasić. A Jelena Nikolić Kontrakulturna rešetala ih je pitanjima.

U jednom trenutku upitala je goste da li su nekada u životu imali situaciju da nisu mogli da poveruju šta im se desilo. A Aleksandra Stojković Džidža opisala je svoje iskustvo.

- Imala sam mnogo pogrešnih izbora, ali se ne kajem. Naučila sam dosta iz toga. Opet istu grešku napravim, kada nekoga upoznam - rekla je Džidža.

Aleksandra Stojković Džidža ispričala je i kako je saznala da ju je dečko prevario.

- Desilo mi se pre desetak godina da sam videla dečka. Ja u autu, i prolazim pored njegove zgrade sa nekom devojkom. Pozovem ga na telefon. Šta radiš to? Kaže on meni - šta? Kaže nisam to bio ja. Ja onako gledam ne mogu da verujem. Kažem mu čoveče gledam te. Nisma to ja. Tada sam stvarno bilo besna. Mogla bih o tome da pričam do sutra - rekla je Džidža u KontraShow-u.

Podsetimo, Aleksandra Stojković Džidža je srpska pop-folk pevačica. Popularnost je stekla učešćem u muzičkom takmičenju „Zvezde Granda“. Rođena je 1986. godine u Beogradu, gde i danas živi i radi. Aleksandra je ćerka Dragana Stojkovića Bosanca, srpskog harmonikaša, kompozitora, producenta i aranžera. Polovinom godine objavila je pesmu „Antireklama“ na kojoj je sarađivala s ocem i Marinom Tucaković. Bosanac je napisao muziku i aranžman, a tekst potpisuje Tucakovićeva, jedan od najpoznatijih tekstopisaca na ovim prostorima. Za razliku od prethodnih pesama, „Antireklama“ je rađena u „narodnjačkom fazonu“, za koji su mnogi stručnjaci kazali da najviše odgovara Aleksandrinoj boji glasa.

