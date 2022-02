NAŠA PEVAČICA (49) IDE NA VANTELESNU OPLODNJU: Sanja se 10 godina bori za potomstvo, a sad odlazi van Srbije i ovako se sprema!

Pevačica Sanja Maletić (49) i njen suprug se više od 10 godina bore za potomstvo, a da je spremna na sve kako bi se ostvarila u ulozi majke govori i to što ovih dana pakuje kofere i putuje u Prag, u jednu od vodećih klinika za vantelesnu oplodnju.

Ona je protekle dve godine bila sprečena da se ovom vidu oplodnje podvrgne zbog pandemije koronavirusa, jer se na klinikama one nisu izvodile, a čim su otvorili svoja vrata za pacijente, Sanja je odmah uradila sve potrebne analize i otpočela hormonsku terapiju.

"Sanjina borba za potomstvo je teška i već godinama ostavlja bolne emotivne rane, ali ona ne odustaje od majčinstva. Pre dve godine je zakazala vantelesnu oplodnju u najpoznatijoj klinici u Češkoj, ali je zbog pandemije bila sprečena da je sprovede do kraja. To je uticalo i na njeno zdravstveno stanje pa je i ono bilo narušeno", priča izvor i navodi da je tu situaciju i manjak nastupa iskoristila na pravi način, okrenula se sebi, meditacijama, zdravoj ishrani i zdravom načinu života.

"Umesto da očajava, Sanja je rešila da svoj organizam ojača te da u optimalnom zdravstvenom stanju uđe u novi proces. Njena upornost se isplatila jer joj se klinička slika znatno poboljšala i već za par nedelja planira da se upusti u novu borbu", kaže izvor.

"Svi dobro znaju koliko je novca potrebno odvojiti kada se krene u ovakvu borbu. Jedan proces veštačke oplodnje staje oko 3.000 evra u našoj zemlji, a možete misliti tek koliko košta u klinikama u inostranstvu. Posle svih godina borbe, Sanja se dobro informisala i odabrala je Češku jer su oni pioniri kada je ovaj vid oplodnje u pitanju, i to kliniku koja je poznata po visokom stepenu uspešnosti kada su parovi stariji od 40 godina u pitanju", ispričao je izvor i dodao:

"Mnogima bi se zavrtelo u glavi od cifre koju je morala da izdvoji, ali je Sanja oduvek pametno štedela novac. Pre pandemije je umela da radi i pet dana nedeljno, a sve što zaradi čuvala je kako bi imala novca za ostvarenje svoje najveće želje.

Kako je još izvor rekao, uz nju su sve vreme njen suprug kao i cela porodica i prijatelji, koji se mole da joj ovoga puta borba ne bude uzaludna.

Pevačica je ova saznanja kratko potvrdila, ali nije bila raspoložena da nešto više o tome govori.

Podsetimo, Sanja je pre par godina priznala da joj je bolest štitne žlezde promenila život, te da joj odmaže u borbi za majčinstvo.

"Teška je to bolest. Kada dobiješ još i autoimunu bolest Hašimoto gratis, tek onda postaje zanimljivo. Borba je svakodnevna i nema pauze. Menjam se kao i svi mi. Dobila sam koji kilogram više, ali me to ne muči", rekla je svojevremeno Maletićeva.

