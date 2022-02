ŽIKA JAKŠIĆ JE BUDALETINA, VULGARNI I ISFRUSTRIRANI MUŠKARAC: Voditelj uvredio žene, pomenuo TERANJE, pa mu je ONA zapušila usta!

Voditelj i urednik Žika Jakšić oduvek je zračio pozitivnom energijom. Međutim, iako u gotovo svakoj emisiji nasmeje svoje goste nekom anegdotom ili doskočicom, ovog puta je u toj želji preterao, te je uvredio pripadnice lepšeg pola, što je izazvalo bes.

Sve je počelo kad je trebalo da se predstavi takmičar Branislav Dabić, kome je Žika javno otvorio konkurs za ženidbu.

"Čim nađeš devojku, ja ti šaljem vino, znaš zbog čega? Sva vina su za radost i smeh, ali ova su za greh. Znači, kad dođe snajka, prvo belo, pa ono cicili-micili, i da vidiš, posle druge čaše dobije teranje", objasnio je Jakšić, a svi su prasnuli u smeh.

"A šta da iznese za meze? Ono za kučiće i mačiće? Tako se izražavaš", nadovezao se Mare.

"Pa šta, i meni se dešava da kad uđem malo u piće dobijem teranje. To možda zvuči malo nakaradno, ali u suštini ima lepo značenje. To je jedna želja, recimo, za nežnošću, je l' tako? Nije tu ništa strašno", tvrdio je Jakšić.

Dragana Katić je pokušala da izvadi Žiku objašnjavajući da on to ne bi nikada pomenuo da prethodno takmičar nije rekao kako se zaposlio i radi sa hranom za pse i mačke, ali voditelj je ovo negirao i držao se svoje teorije. Žika Jakšić je podelio objašnjenje "teranja" i sa svojim pratiocima na Instagramu, a po komentarima se može zaključiti da obožavaoci njegovog lika i dela uopšte nisu shvatili ozbiljnost njegovih reči.

"Žika je moj veliki prijatelj, znam ga već dugo. Pored toga, on je veliki džentlmen. Sa sigurnošću tvrdim da to nikada ne bi izgovorio ozbiljno. On je čovek koji mnogo voli da se šali, tako da je i to sto posto izgovorio u šali", rekla je Maja Nikolić o prijatelju.

Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurne ženske kuće u Beogradu, prema Žiki nije bila tako blagonaklona kao njegove kolege:

"Nisam gledala niti slušala emisiju, ali smatram da je Žika Jakšić budaletina i čovek koji nije vredan pažnje. Sramno je što taj deo emisije nisu isekli, već su ga pustili u javnost. Za to treba da odgovara. Žene ovakve izjave ne treba da trpe, već to da prijave, jer takvih muškaraca je mnogo. Šta to znači da su žene u teranju? Da li to znači da su žene životinje, a ne ljudska bića? Takvo ponašanje je nedopustivo u 21. veku."

Psiholog Snežana Pepac takođe je iznela svoje stručno mišljenje:

"Samo isfrustrirani muškarac koji je pritom i vulgaran ili nema u svom rečniku bolji termin. Može sebi da dozvoli ovakav ispad pred kamerama. Ljudi sudeći o drugima zapravo opisuju sebe, pitam se da li sebi priznaju da podležu nagonu i da to još uvek ističu sa ponosom alfa mužjaka? Kao da se bore da žena ostane objekat, svedena samo na seksualnu upotrebu, bez prava na ljubav", rekla je ona.

