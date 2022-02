OTAC NIJE DAO BRENI DA PEVA SA POPOVIĆEM: Saši je postavio samo JEDNO SUROVO pitanje, a ovako je nastao SLATKI GREH

Pevačica Lepa Brena opisala je je trenutak kada je upoznala Sašu Popovića i koliko je trebalo vremena da se pridruži njegovom bendu.

Početak osamdesetih u Breninom životu bio je velika prekretnica i odredio je ono što je ona danas. U hotel "Galeb" u Brčkom stigao je orkestar "Lira šou", piše Informer.

- Do njihovog dolaska već sam pevala na raznim veseljima. Oni su tada tražili pevačicu jer je prethodna morala da napusti bend zbog udaje. U Brčkom su ih svi upućivali na mene. Otpevala sam im nekoliko pesama, a sugrađani su me podržali velikim aplauzom, dok su Saši Popoviću od uzbuđenja spale naočare s lica - kaže pevačica.

Bio je to novi početak, kojem se radovala, ali ju je čekalo još nekoliko prepreka:

- Morali smo da saopštimo mom ocu da želim da se pridružim orkestru. Sećam se da je pitao Sašu: "Misliš li da treba da postane kafanska pevačica?" Ubeđivanje je trajalo mesecima i na kraju me je pustio da im se pridružim. Bila sam presrećna!

Njihov tadašnji menadžer Vladimir Cvetković upoznao ih je sa Milutinom Popovićem Zaharom. On im je komponovao prvu ploču pod nazivom "Lepa Brena".

- Zahar je ime benda promenio u "Slatki greh" i napravio deset pesama koje je izdao PGP RTS. Na albumu se našao i čuveni hit "Čačak, Čačak". Prvi nastup sa tom numerom imali smo na "Hit paradi" u Beogradu. Od celog koncerta, na kom je pevalo 40 pevača, reditelj Jovan Ristić isekao je moj nastup i stavio ga na VHS kasetu. Taj snimak je dao čuvenom voditelju Milovanu Iliću Minimaksu i rekao mu: "Evo ti snimka sa kojim možeš dobro da se zezaš." On je taj video emitovao u emisiji "Pretežno vedro" i, želeći da bude duhovit, dodao mi je epitet "lepa". Tako sam postala Lepa Brena.

Kada su pesme sa albuma prvenca oživele, Brena je 1982. godine u hotelu "Jugoslavija" u Beogradu upoznala menadžera Raku Đokića, koji ju je vinuo u sam vrh šou-biznisa.

- Odmah je imao ideju šta treba da uradi sa nama. Te godine "Slatki greh" i ja pojavljujemo se u filmu "Tesna koža 1". Čuvenu scenu sa Lanetom Gutovićem u kojoj pevam "Mile voli disko" snimali smo u restoranu "Romanitar". Smislila sam da obučem šorts i korsetić. Te odevne kombinacije i danas se svi sećaju - priča pevačica i dodaje da je Raka ubedio nju i "Slatki greh" da snime film:

- Pitala sam ga kako ću, pošto nisam glumica, a ostali članovi benda su se pitali od čega, jer je film skupa igračka. Za film je bilo potrebno izdvojiti oko 2,5 miliona maraka. Rekao je da ćemo održati turneju od dva meseca i skupiti novac. Predložio je da se film zove "Hajde da se volimo". Hteo je da snimim pesmu koja će biti u stilu: "Take, take, take, hajde da se volimo". Tako su nastali filmovi, hit pesma i ceo moj životni moto.

