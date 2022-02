GRLO VIŠE NIJE MOGLO DA IZDRŽI: Maja Marijana pevala kad joj je bilo NAJGORE! Lila je suze dok je snimala, a sad joj ovo SMETA!

Pevačica Maja Marijana iskreno i bez dlake na jeziku prokomentarisala je mlade pevače koji danas snimaju kavere starih pesama svojih kolega.

Pevačica je iznela svoj stav na ovu temu i otvoreno priznala da nije pristalica toga, piše Grand.

- Ja sam primetila da svi to masovno presnimavaju... Nije na meni da kažem da li je to lična promocija, to najbolje znaju ovi koji to rade. Ja isključivo snimam spotove za svoje pesme i nikada ne bih presnimila pesmu svog kolege, zato što svi mi koji snimamo pesme, za svaku pesmu ili album, tu se uloži mnogo živaca, energije, para, toliko truda uložiš oko nečega... - istakla je pevačica i dodala:

foto: Sonja Spasić

- Eto, jedna moja pesma snimljena je 1994. godine, ja sam tada imala hronični laringitis, zato što sam pevala skoro svakog dana i grlo nije više moglo da izdrži, tri, četiri meseca sam primala koktel injekcija, a to su užasno bolne injekcije, meni su suze išle, da bih mogla da snimim taj album.

- Morala sam da snimim album, ali sam morala i da odmaram i u tom periodu nisam imala nastupe, to je bilo 1994. godine i sad zamisli da dođe neko i da presnimi tu moju pesmu, a ja kad god slušam tu pesmu ja se setim tog mog laringitisa, mojih suza i mojih koktel injekcija. Ja kažem: "Snimite svoje pesme, nemojte naše da čačkate" - ispričala je Maja.

foto: Pritnscreen

