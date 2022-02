ANA KORAĆ ZA KURIR PRIZNALA ŠTA JE SVE OPERISALA! Sa 20 godina otišla na prvu operaciju SAMO JE TATA ZNAO DA SAM RADILA GRUDI

Ana Korać važi za nekoga ko se više puta podvrgao estetskim operacijama.

Više puta se nagađalo se šta je sve na sebi uradila jer je za samo nekoliko godina potpuno je promenila lični opis.

U emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji, Koraćeva je progovorila o estetskim operacijama koje je radila i time stavila tačku na nagađanja šta je sve promenila na sebi.

U razgovoru sa voditeljkom Ljiljom Stanišić, Ana je rekla da njena prva operacija bila operacija grudi, kojoj se podvrgla sa samo 20 godina.

- Moja operacija je bila sa 20,21 godinom. Tri puta sam radila grudi, ja sam to sakrila od mame, ona je žena domaćica. Ona je prava porodična žena i njoj je to nenormalno i neprihvatljivo. Tati sam rekla za operaciju, kad je moja mama došla i videla šta sam uradila ona to uopšte nije mogla da prihvati - rekla je Ana.

Nakon prve operacije, usledile su i druge korekcije.

- Posle grudi sam operisala nos, usne sam stalno radila. Ja sam stavila u usta neki polutrajan materijal. Mačije oči sam radila, ja sam dovela taj trend u Srbiju. Taj doktor koji mi je radio mačije oči zahvaljivao mi se na svemu, jer sam mu pomogla, otkrila sam ga. Ne znam koliko sam novca dala na operacije. Pisalo se i da sam vadila rebra, to je apsolutna laž - ispričala je Koraćeva.

