TI SI LEPA BRENA? ZNALA SAM DA ĆEŠ DOĆI KOD MENE! Ovako je izgledao susret pevačice i BABA VANGE, otkrila šta joj je sve PROREKLA!

Lepa Brena uvek je otvoreno govorila o svom životu i kada je bilo dobro i kada je bilo loše, a sada je otkrila šta joj je prorekla Baba Vanga, kao i kakve je probleme imala sa mlađim sinom Viktorom.

Pevačica je čuvenu proročicu Vandeliju Pandevu - Baba Vangu posetila u Bugarskoj i ona joj je otkrila za koga će se udati i kako će se odvijati njena karijere.

Breni su tada u ljubavi cvetale ruže, a i karijera joj je išla uzlaznom putanjom - imala je veliku turneju po Bugarskoj.

foto: Printscreen/Grandmagazin

- Savetovali su me da noć uoči susreta sa njom prespavam na nekoliko kockica šećera. To mi je bilo čudno, ali sam ipak uzela taj šećer. Kada smo stigli ispred njene kuće, na stotine ljudi je čekalo u redu. "Ti si Lepa Brena? Znala sam da ćeš doći kod mene!", tim rečima me je pozdravila kada sam ušla kod nje u kuću. Poklonila sam joj svilenu maramu i zlatni lanac sa malim priveskom. Prorekla mi je da nikada neću prestati da pevam, da je to moja sudbina. Rekla mi je da ću otvoriti kuću gde će raditi mnogo pevača i glumaca i da ću se udati za našeg čoveka koji nosi belu uniformu. Tada nisam shvatala da će to biti Boba, iako smo nas dvoje već bili u vezi. Prognozirala mi je da ću imati samo mušku decu. Upitala me je želim li da saznam kada ću umreti. Rekla sam joj da ne želim, to mi je bilo strašno, ali umirila me je rečima da ću biti dugovečna - kaže ona ze HIT Informer.

- Bili smo na Oktoberfestu u Minhenu sa mojim roditeljima. Znala sam da će me zaprositi, ali sam ga zamolila da to uradi na staromodan način i da zatraži dozvolu od mog oca. Tatu sam prethodno pripremila i rekla mu da se malo nećka. Boba je imao tremu, popio je pola flaše konjaka, a s drugom polovinom krenuo je do tatine sobe. Čim je zatražio moju ruku, tata mu je kao iz topa rekao: "Deco, neka vam je sa srećom." Kada sam ga kasnije pitala zašto nije uradio onako kako smo se dogovorili, odgovorio je: "Ćerko, toliko odugovlačite ovu vezu da sam pomislio da se nikad nećeš udati." Boba je jedini muškarac za kog bih se i danas udala - iskrena je pevačica.

foto: Nemanja Nikolić

Porodica Živojinović 1992. godine postaje bogatija za još jednog člana - sina Stefana. Pevačica se prisetila porođaja u Njujorku:

- Boba me je bodrio tokom porođaja. Savetovao me je kako da dišem i na taj način smanjim bolove. Kada se Stefan rodio, Boba je presekao pupčanu vrpcu. Stefan je bio krupna beba, a od lekara je dobio ocenu deset. Nisam ni sanjala da je dete toliko zadovoljstvo i da na poseban način ispunjava ženu.

Šest godina kasnije dobijaju i drugog sina Viktora, koji danas uspešno vodi privatni biznis. Odmalena je voleo da jede, pa je pre nekoliko godina vodio ozbiljnu borbu sa viškom kilograma. To je za Brenu bio stresan period, ali je najmlađi član porodice Živojinović uspeo da smrša čak 50 kilograma.

- Boba i ja smo stalno pravili večere još dok su deca bila mala i zato je Viktor došao do cifre od 163 kilograma. Mnogo sam patila zbog toga! Bilo mi je toliko teško da sam plakala. Kad god ga pogledam, stane mi knedla u grlu, a imao je samo dvadeset godina. Plašila sam se da ne dobije dijabetes - rekla je Brena.

foto: Nemanja Nikolić

