KRSTINJA PRVI PUT UŽIVO U EMISIJI POSLE OPERACIJE I GUBITKA 90KG! Najveća podrška joj bio suprug Bogdan OTKRILA ZAŠTO SE UGOJILA

Pre manje od mesec dana pevačica Krstinja Todorović odlučila je da zada završni udarac i to u borbi sa samom sobom.

Bitka je počela pre godinu dana, malo više, kada je rešila da uz pomoć Saše Popovića, svoje zdravlje dovede u red i da se reši zavisnosti od hrane. Kako je tekla njena borba i sve o teškom periodu kroz koji je prošla, danas, prvi put nakon operacije u uživo jutranjem programu na Kurir televiziji govorila je Krstinja.

foto: Kurir televizija

Operacija želuca desila se i sada je smršala skoro 90 kilograma, imala je 160 kada se prijavila za takmičenje u "Zvezdama Granda". Krstinja Todorović oduševila je sve.

- Sad je sve ok. Nemam bolove. Sve je u mnogo manjoj količini nego što je bilo. Nisam osećala nikakve bolove. Osećaj mi je bilo da mi je bilo čudno. Nema stomaka, nema viška - rekla je Krstinja na Kurir televiziji.

foto: Kurir Tv Printscreen, Printscreen/Instagram, ATA images

Kako je i sama otkrila, Krstinji je operaciju platio Saša Popović, a sada je ispričala da joj je ponudio još nekoliko estetskih korekcija, ako za to bude bilo potrebe, naravno o njegovom trošku.

Podsetimo, zvezda "Granda" Krstinja Todorović je izgubila 80 kilograma. - Reakcije su fenomenalne, prvi rezultati su vidljivi, a mislim da će krajnji rezultat biti za nekoliko meseci, da ćemo se svi šokirati. Još uvek nisam svesna. Periodično podnosim oporavak, kako kada, nekada sam super, nekada sam psihološki u svom ludilu. Super se oporavljam, malo sporije, ali uspešno - rekla je Krstinja.

- Nisam imala izbora. Sve sam pokušavala. I prirodnim putem, treninzima, trčanjem. Imala sam osećaj da ako ne pojedem nešto, da će ceo svet da stane. Vraćala sam se na staro. Resekcija želuca je bila jedino i trajno rešenje, što je bilo bitno. Pevajući sam pošla na operacioni sto. Pevala sam pesmu koju je Marija Šerifović, a to je pesma Zdravka Čolića "Ti možeš sve". Tačno je dve godine i tri meseca kako sma se borila. Bilo je stresnih i jakih momenata. Nije to samo otkinuti želudac. Mesec dana sam bila na posebnom režimu. Plašila sam se da jedem. Dođe nekada i da nemaš meru.

Krstinja Todorović otkrila je i kako je počeo problem sa hranom. Istakla je i da joj je suprug Bogdan bio velika podrška u svemu. Krstinja se, takođe, javno zahvalila Saši Popoviću, jer je jako velika cifra u pitanju operacije bila.

foto: Printscreen/Instagram

- Moja porodica svi su mi bili pomoć i moj doktor Miroslav Ilić. Kao mala bila sam sklona gojenju, otac mi je po profesiji kuvar. Kada mi je mama umrla sve to se otrglo kontroli. Najveću utehu sam tražila u hrani. Jako sam bila vezana za majku. I kada dođe osmi mart sva deca pripremaju poklone za majku, a ocu je bilo žao da kaže "daj, nemoj da jedeš". Nisma imala problema u školi sa decom, Imala sasm dobre profesore i hvala im na tome. Bogdan, moj suprug, je u Podgorici. On je moja najveća podrška. Ti jesi bio uz mene, ali to niko nije video. Često me ljudi pitanju gde je on. Pitaju me ljudi - jesi li ti stvarno udata - rekla je Krstinja Todorović.

Krstinja je promenila i svoj vizuelni identitet i polako postaje prava modna ikona. U svemu tome pomaže joj stilista David Ćurčić, koji uspeo da Krstinjinom novom stasu da pravu notu elegancije i otmenosti, te ona sada zahvaljujući njegovoj pomoći blista.

Kurir.rs/J. Ćirković

