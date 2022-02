ČOVEK JE UBIJEN NA MOM NASTUPU, GOSTI SU MI ČESTO NUDILI KOKAIN! Marko Bulat otkrio mračnu stranu sa estrade!

Pevač Marko Bulat otkrio je da je tokom karijere doživeo svašta, pa su mu čak na nastupima nudili nedozvoljene supstance, ali ističe da nikada nije pao u iskušenje.

- Gledao sam kako pored mene šmrču kokain i gosti i neke moje kolege, ali mene to nikada nije zanimalo. Znam ja da me ti ljudi gledaju kao budalu zato što sam strejt, jer svi oni misle da je život Holivud. Nikad mi se nije desilo da me neki pevač ponudi drogom, ali me jesu gosti lokala zvali da zajedno vučemo crte. Ja im onda kažem: "Hvala, neću, ne drogiram se" - priča Bulat i dodaje da je u životu odoleo skoro svim porocima:

foto: Damir Dervišagić

- Nikad me nije privlačila droga ili nešto slično. Kad sam bio u osnovnoj školi, moje društvo je pušilo cigarete. Posle toga su prešli na travu, a onda su duvali lepak, pa su bili i na heroinu... Nisam želeo da krenem tim putem jer sam znao gde vodi.

On se prisetio i devedesetih i ispričao kako su tada izgledali nastupi.

foto: Kurir Televizija

- Jednom su čak ubili čoveka na mom nastupu. Reč je o Bojanu Banoviću, članu voždovačke ekipe. To su bila luda vremena, ratno stanje. Plašio sam se kriminalaca, ali im to nikada nisam pokazivao. Pevači koji rade za kriminalce imaju više tezgi od mene, ali nemaju novca. Ja pevam kome hoću i mogu da završim karijeru kad god poželim. Gospodar mog života je samo i jedino Bog - priča pevač, koji je preksinoć promovisao novu pesmu "Amerika", koju je posvetio onima kojih više nema:

- Jedan stih glasi: "Drugova starih više nema, prekratka je mladost, uzeo ih je Bog."

Markova supruga Marija pojavila se u javnosti prvi put posle izlaska iz bolnice i ispričala kako se sada oseća.

- Imam dosta dijagnoza i doživotno ću morati da primam terapije. Tri porođaja su učinila svoje, savetovala bih sve žene da se redovno pregledaju. Imam problem sa limfama i tešku anemiju - kaže Bulatova žena.

foto: Sonja Spasić

Kurir.rs

Bonus video:

02:17 MARKO BULAT UNEO KAFANSKU ATMOSFERU U STUDIO: Pustio glas, pa izazvao snažne emocije