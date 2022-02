OVO JE DOM ANE KORAĆ U IVANJICI! Brala je maline, živela SKROMNO, a sad troši HILJADE EVRA: Za ovu kuću je posebno VEZANA!

Starleta i bivša zadrugarka Ana Korać postala je poznata javnosti nakon učešća u rijalitiju, a zbog aktraktivnog izgleda veoma je popularna na Instagramu.

Ona je rođena i odrasla u Ivanjici, a njen dom nalazio se u samom centru Ivanjice.

foto: Pritnscreen/Paparaco lov

Ana je sa porodicom živela u stanu, ali je odrasla i u kući svoje bake, koja je takođe u ovom gradu.

foto: Pritnscreen/Paparaco lov

Sudeći po snimcima, koje je zabeležila ekipa "Paparaco lova", Anina rodna kuća veoma je skromna i živela je sasvim normalnim životom.

foto: Pritnscreen/Paparaco lov

Ana je kao tinejdžerka brala maline i tako zarađivala novac, dok danas živi luksuznim životom i troši hiljade evra na plastične operacije, skupocene automobile, brendiranu garderobu i putovanja...

foto: Pritnscreen/Paparaco lov

Starleta se u emisiji "Sceniranje" nedavno prisetila detinjstva i naglasila da nije bila previše zahtevna.

- Meni je bilo toliko lepo da bi svakom to poželela. Sve sam imala što sam poželela, mada nikada nisam bila osoba koja je mnogo tražila, meni su bile dovoljne igračke. Ja sam pila mleko iz flašice do moje osme-devete godine i to me je deka krio. Nisam htela da idem u vrtić jer me je tamo maltretirala neka devojčica. Štipala me je krišom. Imala sam traume od tog vrtića pa sam to rekla dedi koji me je momentalno ispisao. Tu se mama naljutila, ali sve u svemu, meni su u glavi samo ti lepi trenuci iz detinjstva - rekla je Ana Korać u Sceniranju na Kurir televiziji.

foto: Printscreen/Instagram

Ono po čemu Koraćeva posebno izdvaja jeste neobičan izgled, s obzirom na brojne plastične operacije koje je napravila na svom licu i telu, a i sama ih je priznala. Ono što je starleta htela da postigne je izgled lutke koji je, kako je jednom prilikom pričala, oduvek volela.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

03:19 ANA KORAĆ ZA KURIR PRIZNALA ŠTA JE SVE OPERISALA! Sa 20 godina otišla na prvu operaciju SAMO JE TATA ZNAO DA SAM RADILA GRUDI