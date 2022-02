MIRKA VASILJEVIĆ O GREŠKAMA KOJE JE PRAVILA SA VUJADINOM! Glumica iskreno o odnosu sa fudbalerom: On ima teret, mora da bude ZDRAV

Glumici Mirki Vasiljević (31), koja sa Vujadinom Savićem (31) već duže živi na Kipru, dan je kratak da uradi sve.

Uz obaveze oko sinova Andreja (10) i Mihajla (7) i kćerke Adrijane (8), fokusirana je na četvoromesečnu bebu Aniku koju je rodila krajem oktobra.

- Svako dete je nova radost za mene. Andreja sam rodila sa 20 godina, a ovo dvoje su došli zaredom. Vujadin i ja smo bili mladi, životno neiskusni, emotivno nedovoljno zreli. Posle sedam godina poželela sam da opet osetim miris bebe i da dobijem još jednu devojčicu, da svako ima i brata i sestru, za igru, izlazak, rame za plakanje. Sada, sa 30 godina, sa Anikom sam iskusnija. Klinci pomažu, hrane je, spremaju za kupanje, paze, rekla je Mirka za Gloriju.

U maratonu dnevnih obaveza Vujadin joj pomaže.

- On je tipični Balkanac koji poslove deli na muške i ženske. Odrastali smo zajedno i znam koliko može. Isto to on zna za mene, što je možda bila moja greška na početku veze jer sam pokazala šta sve mogu sama. Razgovorom sve rešavamo. Kaže mi: “Samo reci šta treba, tu sam” i uradi sve. Kada smo u inostranstvu, trudim se da mu dozvolim da ima mir jer mi živimo od njegovog sporta. On ima teret izdržavanja svih nas, da mora da bude zdrav kako bi bio na terenu, jer je to bitno za profesionalni fudbal.

