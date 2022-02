ŠOK ISPOVEST PEVAČICE O KAMATAŠIMA, JEDVA ISPLATILA DUGOVE: Napravila sam problem, u poslednjem momentu su me najbliži IZVUKLI!

Popularna pevačica Rialda Karahasanović otvoreno je govorila o "problemu" sa kamatašima i dugovima koje je vratila zahvaljujući honoraru od učešća u Zadruzi.

foto: Printscreen/Instagram

Name, Rialda je novac pozajmila od kamataša, a kako bi im pozajmljeno vratila na vreme, u poslednjem mometu pomogli su joj najbliži, ali je ona ponovo upala u dugove. To je bio i jedan od razloga zbog kojih je ušla u Zadrugu. Istakla je i da mnoge javne ličnosti žive lažan život, te da su i oni ljudi sa stvarnim problemima koje ne pokazuju javno.

- Honorar iz Zadruge sam potrošila na svoja dugovanja i na neke stvari u koje sam uložila, u neke dalje poslove, kako kroz muziku, tako i kroz neki biznis. Pokrenula sam brend prošle godine, kao i neke druge stvari koje će do kraja godine ugledati svetlost dana. Tako da, manje-više, moji problemi o dugovima nisu neka enigma, o tome sam otvoreno pričala. Jedan od motiva mog ulaskau Zadrugu je bio i da se to reši i svede na nulu, Bogu hvala, tako je i bilo - počela je priču pevačica za Telegraf Jetset, a zatim objasnila da nije uvek sve kako izgleda, kada su poznate ličnosti u pitanju.

- Bavim se javim poslom, ti možeš da ulapališ TV i da me vidiš, kao i na Instagramu sa ne znam kojom brojkom ili da me pronađeš u časopisu, ali opet sam čovek i to je nekako glavna stvar. Moj posao je interakcija sa ljudima, ne samo slušanje pesama, isto sam i ja čovek kao ti, pravim greške. Ne kažem: "E super, zadužila sam se, pa ti koji si isto dužan, to je kao super i svi to treba da radimo", ne. Jako je važna nterakcija i poruka koju ćeš poslati, pogotovu kao neko ko je u datom momentu uticajan jer imaš taj medijskI prostor. Mi smo kao lažni satovi, automobili od prijatelja, od komšije, na lizinig, ne znam ni ja šta i to je suštinski velika većina. To su neki kompleksi, neki lažni sjaj, lažno perje ili tuđe perje, evetualno, ali suštinski mi smo i dalje ljudi koji vode život U nekom pravcu, onom ili ovom, ali nastojimo, makar ja, da to nekako bude pametno i promišljeno, pa ako mi se oklizne, kao u ovom slučaju, što mi se pre par godina i desilo, nepromišljenost - rekla je Rialda.

foto: Kurir televizija

- Sada da se vratim, naravno da te stvari ne bih uradila, to je neka lekcija, i te stvari iz te loše situacije su me dovele do nekih super stvari i životnih i prekretnica, tako da sve se to desi sa razlogom. Mislim da je jako važna poruka koju šalješ, neko ko je uticajan, u datom trenutku. Ne treba da pričamo samo kako smo mi ne znam ni ja poznati i kako se nama može da pijemo u separeima, imamo najluđe drušvo, ekipu, rezervisana mesta, idemo tamo vamo, ne, opet postoji neki život koji je van tog nekog lažnog sjaja, koji je u 90 posto slučajeva, nego ajde da pošaljemo neku poruku i da budemo malo uticajniji - ispričala je.

- Radim ono što volim da radim, tuđe mišljenje me ne zanima, ali opet msilim da dosta klinaca, nekih tinejdžera, koji nas gleda, koji će možda sutra da se ugleda na nasi i iz svojih cipela hoću da pošaljem zdravu i normalnu poruku. Čak i ako sam napravila grešku, bavim se javnim poslom, moja obaveza je da svoj život stavim na tacnu. Ne moram, ali ne bih da živim sa nekim grčem i da se krijem, da se pretvaram da sam ono što nisam, ali iz svojih grešaka učim - dodala je ona, a zatim otkrila da li je imala poblem ili neke neprijatnosti zbog zaduživanja kod kamataša.

- Nije bilo neprijatnosti i problema, Bogu hvala, što se kaže, imam super ekipu, prijatelje koji su u tom momentu, kada je već došlo "5 do 12", skočili u pomoć. Tip sam osobe, ovo sad nije pohvalno, ali uvek ću sve sama, čak i da idem u tu neku varijantu kamate i tih nekih ljudi. To su sve neki ljudi koje ja na kraju krajeva i proznajem, daleko od toga da je meni neko od njih pravio neki problem, ali ako dam reč i imam obavezu, želim da to i ispunim. Tada, u tom periodu, to je neka 2019. i 2020. godina, kao kula od karata, kad jednu kartu gurneš, tako je sve počelo da se ruši, od mog privatnog života, poslovnog, finansijskog, emotivnog, sve mi je bilo bukvalno u minus fazi - rekla je ona i dodala:

- Taj period života me je naučio dosta toga, da se malo sama sa sobom preispitam sa kim se družim, sa kim se zabavljam, ko su ljudi koji mene okružuju, kakav odnos imam sa sobom. To su sve bile posledice mog odnosa sa sobom i sa tim nekim ljudima koje sam privlačila u svoj život, tako da to nije ništa bez veze bilo. S druge strane, sreća u nesreći, da sam imala ta neka poznanstva i da sam mogla da ishendlujem sa tom celom situacijom i evo do čega je na kraju došlo, do rezultata da sam ušla u rijaliti, zaradila na svoj način. Napravila sam sebi problem, ali sam svoj problem sama rešila - rekla je pevačica.

Rialda smatara da joj učešće u rijalitiju nije ni na koji način odmoglo, već pomoglo u karijeri, ali i životu.

- Meni rijaliti nije nikako odmogao u karijeri, nije mi odmogao ni u kom segmentu mog života, čak štaviše doprineo mi je. Za moju sezonu je bio najbolji tajming, ljudi i koji nisu gledali rijaliti, gledali su ga, svi su bili kod kuće ispred televizora i pratili neke stvari koje su mogle da im odvuku pažnju sa aktuelne teme - korone. Donelo mi je neko more super poznanstava, za karijeru i generalno, reklamu u momentu kada nikakvu reklamu ne možeš da radiš - rekla je Rialda.

- U tom momentu sam procenila - okej, ne izbacujem pesmu zato što u tom momentu ljudi nisu slušali muziku - ni ja nisam slušala, slušala sam neki instrumental i neke stvari koje su meni odmarale mozak, ništa aktuelno nisam pratila, jednostavno nije bila atmosfera. Rekla sam: "Hajde, idem u rijaliti, na taj neki način mogu da se bavim svojim poslom, a da mogu da budem u skladu sa svim merama" - ispričala je i dodala:

Doprineo mi je i mimo poslovnog, tako nekako i privatnog, a i sa nekim, kakao da kažem, odnosom koji sam napravila sama sa sobom. Više od 10 meseci kada provedeš bez nekih stvari koje te ometaju, kao što su telefoni, društvo, ideš negde, koliko vremena izgubiš u saobraćaju, a ovde, ti si tu na jednom mestu i možeš da se preispitaš, da porazgovaraš sam sa sobom, da razviješ neke nove interese, nove veštine. Zanimljiv period i nešto što ne smatram kao neki svoj propust.

Kako je u Zadruzi provela devet meseci, pitali smo Rialdu da li su ona, ali i drugi učesnici, iste osobe napolju i unutra, kada su, kako mnogi od njih često govore, u zatvorenom prostoru i zbog toga su im pojačane emocije, drugačije doživljavaju stvari nego inače i imaju ishitrene reakcije.

- Prvo ta neka rijaliti fora, to sam čula unutra kad sam bila, zatvoren prostor, pojačane emocije, ja nisam ovakva ili ne znam šta, to ne postoji. Ljudi ili se foliraju ili se ne foliraju. To je za mene čista matematika i kalkulacija tvojih nekakvih dela i karaktera. Zatvoren prostor može da utiče samo da si ti limitiran i da se prilagodiš pravilima i životu u nekom krugu, i ljudima sa kojima provodiš 24 sata, sedam dana. Da li neko može da se folira? Naravno da može. Skoro mi je neka prijateljica pričala kao istraživanje je dokazalo da ljudi kroz takav projekat ne mogu da izdrže više od 3 meseca da ne pokažu svoje pravo lice i pravi karakter - rekla je i nastavila:

foto: Pritnscreen

- Kažem da nauka pogrešila, kada se taj istraživački rad radio to je bilo nekada davno, verovatno, kada kod ljudi nije toliko bio razvijen intelekt ili šta već, ne znam kako da to nazovem. Definitivno, možeš da se foliraš, krećem od sebe. Kada sam kod kuće, sa svojom porodicom ili prijateljima, odreagovaću na određeni način na određenu situaciju, unutra sam i te kako razmišljala. Naravno, postoje momenti kada nešto izmakne kontroli, ali da kažem da od 100% vremena, u mojih 99 posto, vodila sam računa na svoje reakcije.

- Za mene ne postoji to da bi trebalo da budeš prirodan, hodao bi na primer nag, kao što si kod kuće, ali tu si pred milionskim auditorijumom, kamere su uperene u nas 24 sata, strimovi su 24 sata onlajn ili generalno na TV-u, tako da ne možeš da budeš 100 posto prirodan, ali možeš da sakriješ određene stvari svog karaktera, sad u kojoj dozi, kako je ko prokalkulisao, procenio. Spremala sam se za rijaliti tako što sam kupovala vlažne maramice, kreme, šampone, pakovala gardrobu, a pojedinci su pisali scenario. Dobro, svako treba da bira svoja sredstva da dođe do nekog do cilja, koji to bio - zaključila je Rialda.

Kurir.rs/S.M./Telegraf Jetset

Bonus video:

01:25 Rialda Karahasanović plače dok govori o batinama koje je dobila od bivšeg dečka Kenana