NIJE JEFTINO, ALI NAJVIŠE PLAĆAM EMOCIJAMA: Goca Tržan o NOVIM pokušajima da zatrudni, evo zašto se povukla iz javnosti

Pevačica Goca Tržan (47) godinama pokušava da dobije dete sa svojim suprugom Radomirom Novakovićem (33), ali budući da se ta želja pokazala daleko teže ostvarivom nego što su se nadali oni su ušli u višestruke procese vantelesne oplodnje i ne odustaju od nade da će zajedno imati bebu.

Upravo to, kako se može čuti u određenim krugovima, razlog je iz kojeg se pevačica nedavno povukla sa festivala "Pesma za Evroviziju" koje se održava naredne sedmice i na kojem je trebalo da nastupi sa svojom pesmom "Fitilj". Kako je navedeno iz samog RTS-a, Goca je svoje učešće otkazala iz zdravstvenih razloga koji će, kako je rekla, biti aktuelni upravo tokom održavanja takmičenja pa su mnogi zaključili da se taj razlog krije upravo u novoj rundi vantelesne oplodnje.

Goca je ranije tvrdila da je imala svoj poslednji pokušaj ovog načina začeća, ali u nedavnom razgovoru za "Story" otkrila je razloge iz kojih se predomislila, te odlučila da vantelesnoj oplodnji pruži novu šansu.

- Ja rekla, ja porekla. Znate, kad doživite bilo kakvo razočarenje, svaki put kažete da nećete više. Niko ko to nije prošao ne zna kakav je to osećaj. I zaista tad pomislite da nema šanse opet kroz to isto da prolazite, mada isto kažete i kad se porodite. Međutim, vrlo brzo na to zaboravite i ipak poželite da probate ponovo - objasnila nam je Goca koja tvrdi da je ne obeshrabruju godine u kojima je sada.

- Nikada se nisam bolje osećala u svojoj koži jer sam svesna svoje nesvesti i shvatila sam da sebe ne treba doživljavati previše ozbiljno, već živeti punim plućima. Toga se držim jer me toliko lepote okružuje da je glupo da se fokusiram samo na ono što je ružno - rekla je pevačica.

Goca ne krije da je svaki novi pokušaj vantelesne prilično skup proces, ali spremna je na sve što ovaj izazov nosi sa sobom. - To uopšte nije jefitna procedura, ali najveću cenu ipak plaćate svojim emocijama, kao i svojim telom. Niko ne zna kakve posledice hormonska terapija može da ostavi na telo posle više godina. Žene zato podnose ogromnu žrtvu i to treba reći otvoreno. Mi podnosimo hormonske terapije, neprijatne preglede, iste takve zahvate i intervencije, kada odete na te transfere veoma je teško. Takođe, prošli put sam se ugojila, mada sad nisam imala taj problem. Ali utiče i na liniju. To je šok za ceo organizam - objasnila nam je Goca.

