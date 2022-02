JELENA GOLUBOVIĆ UŽASNUTA RATOM: Zvala sam prijatelje iz Moskve i Kijeva da s porodicama dođu na Avalu, makar ja spavala NA PODU!

Rediteljka, glumica i jedna od najuspešnijih učesnica rijalitija, jer je čak dva puta izašla iz njih kao pobednica, Jelena Golubović i u aktuelnoj situaciji pokazala je svoju veličinu i ljudskost. Naime, ona je sve prijatelje, koje je zadesio rat između Rusije i Ukrajine, pozvala da se sklone kod nje u Beograd.

- Mislim da bi moj otac kome je danas godišnjica smrti bio ponosan na mene što sam sve prijatelje iz Moskve i Kijeva zvala da sa sve porodicama dođu kod mene, makar ja spavala i na podu - rekla je Jelena i osvrnula se na sve što je postigla otkako ju je pre 20 godina otac zauvek napustio.

- Za ovo vreme stvorila sam i veliku kuću na Avali, a nakon režije za koju me on školovao, nastavila sam da se usavršavam i nedavno sam postala i medijator. Medijacija je divan, human posao čiji je cilj da miri ljude. Ruka-ruci! Ono što je divno u ovom mom novom poslu je upravo to što je sve dobrovoljno i poverljivo, a zasniva se na ravnopravnosti i nepristrasnosti i ekonomičnosti. Sve ovo ne bih toliko zavolela da nije mog Profe iz čijeg udžbenika čak i konkurenti uče. U svakom slučaju, ja i ništa da ne uradim više, posle sedam predstava i više pobeda i tolikih škola i diploma koje sam pošteno i krvavo unovčila i ništa da ne uradim više, ja sam uspela. Voli me nacija, region, plaćali su da me gledaju. Znam da bi bio ponosan sada i na mojih sedam predstava i što sam miljenica nacije i što sam u međuvremenu opet otišla za Kijev, moj drugi rodni grad... Ali, ono što bi mu se posebno dopalo su jedne divne oči, "Kameleon oči", nebo plave-zeleno-sive, koje su mi spasile dušu… Dopalo bi mu se što je naše gore list, prepošten, kao što i važi za Užičane, odakle je moj tata rodom po nani po kojoj nosim ime Jelena i tetki, njegovoj sestri bliznakinji. Baš na Zlatiboru sam i srela te magične oči - rekla je Golubovićka za telegraf.rs.

Golubovićeva dodaje da joj otac i dalje veoma nedostaje, te da je spremna da ispuni ono što bi on najviše voleo kada je ona u pitanju, a to je da je vidi ostvarenu i kao majku.

