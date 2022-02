NEĆE MI BITI LAKO DA SAMA ODGAJAM DETE! Goga Sekulić brutalno iskrena, otkrila zbog čega ne želi da ima DADILJU!

Goga Sekulić vraća se na muzičku scenu pesmom koju joj je napisala pokojna Marina Tucaković. U medijima se već nekoliko dana komentarisalo da joj je hitmejkerka predvidela razvod tekstom ove numere, a i sama pevačica je za Kurir otkrila da se sada naježi kada zapeva neke od stihova i seti se razvoda.

Osim Marine, ko je još radio na pesmi?

- Pesma za koju snimam spot nastala je još pre dve ipo godine. Tekst je pisala Marina, a melodiju i aranžman je radio Damir Handanović. Spot će raditi Dejan Milićević. Drago mi je što ću snimiti spot za ovu pesmu, najviše zbog Marine, ja sam nju mnogo volela, a njen rad poštujem i danas. Marina je nezamenljiva i ako nije sa nama.

Da li verujete da vam je Marina ovom pesmom predvidela razvod?

- Mnogi su me to pitali. Prvo mi je sve bilo simpatično i slatko, a sada me prođe jeza kada pomislim na sve to.

Koliko vas je promenilo majčinstvo?

- Mnogo. To vide i drugi ljudi koji su oko mene. U krevetu sam spremna za spavanje već u 11 kada uspavam Vasilija. Dan mi počinje u šest kada se budim i počinjem da spremam sve što treba od hrane, idem u kupovinu.

Da li vi za sebe mislite da ste dobra domaćica?

- Domaćica da, što da ne? Nije problem, i domaćica i pevačica.

Vi ste u procesu razvoda, kako je to uticalo na vas?

- Verujem u ljubav i verovala sam u brak. Život ti nametne neke situacije i onda čovek ne zna šta da radi. Po mom mišljenju nije problem kada parovi nemaju decu, pa da ta veza na daljinu opstane, ali kada dođe dete sve se menja. Nama se dogodila situacija koja je na kraju ispala jača od nas. On je morao zbog akademije i svega da ostane u Švajcarkoj, a dete i ja smo iz opravdanih razloga morali da dođemo ovde. Ne mogu da kažem ni da je Urošu lako. On je tamo sam, Vasilij i ja smo ovde. Teško mi je da sama odgajam dete i neće mi sigurno biti lako ubuduće.

Da li imate dadilju?

- Nemam. Ja jednostavno ne dozvoljavam da mi svako pipa i čuva dete. Kvalitetne žene i dadilje su zauzete, a ne želim svakome da prepustim sina. Dešava se da neke mlade devojke koje su studenti žele da budu dadilje i ako nikada pre to nisu radile. Davala sam i njima šansu, ali one ne znaju da presvuku dete, a kamoli nahrane ili smire kada plače. Kada sam to videla, odlučila sam da ću ja sa njim da provodim svaki trenutak i da dam sebe milion posto. Posvećena sam majka, ali je sada vreme da se malo posvetim i poslu.

Koliko dugo vi i Uroš niste zajedno?

- Seli smo kao ljudi i dogovorili se, dete nam je prioritet. Mi se još nismo papirološki razišli, ali odmah da kažem, mi skoro pola godine nismo zajedno. Nismo mi to krili od javnosti, ali nismo želeli o tome da pričamo. Ne kažu ljudi bezveze da je bolje imati dobar razvod nego loš brak. Ne želiim da kažem da je moj i Urošev brak bio loš, ali eto, imali smo takvu situaciju. Nije lako, ali kada si roditelj ništa te ne zanima. Meni je sin prioritet. Ja sam zapostavila karijeru zbog sina i opet bih to uradila.

