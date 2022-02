VUK MOB ZELENAŠIMA DUGUJE VIŠE OD 100.000 €! Zbog toga IZDAJE porodičnu kuću za 7.000 € i stan u BEOGRADU za koji traži 800 €!

Vukadin Gojković, poznatiji kao Vuk Mob, dužan je novac na sve strane i ne zna više kako da se isčupa iz krize. Kako saznaje Kurir, reper već duže od dve godine ima probleme jer je uzimao novac kod zelenaša, a kako su kamate za takve pozajmice ogromne, sad nema od čega da da vraća dugove. Navodno, prema rečima naših izvora, Vuk je od dvojice kamataša uzeo preko 100.000 evra neposredno pre početka pandemije virusa korona, nakon čega nije imao nastupe i samim tim ništa nije ni zarađivao.

foto: Ana Paunković

Lažni sjaj

- Čak i da ima svakog vikenda nastupu Vuk ne bi mogao da zaradi dovoljno para koliko je dužan, jer mu u poslednje vreme svi traže novac. Znam da je uzeo od dvojice zelenaša pare pod kamatu, ali ne znam dal im plaća rate. Čuo sam da samo njima duguje pre sto hiljada evra, a sem toga jure ga i iz neke rent a kar agencije do kojih je uzimao automobile. To su oni luksuzni automobili ispred kojih se slikao pa je to objavljivao na Instagramu. To nisu njegova kola, već ih iznajmi na neko vreme, pa ih vrati. On poznaje vlasnike te agencije pa mu je davao automobili da plati kad može, pa je Vuk napravio veliki ceh jer nije imao od čega da plaća taj luksuz - navodi naš sagovornik.

foto: Ana Paunković

Da je situaciji kod Gojkovića alarmantna pokazuje to što je morao da rentira porodičnu kuću koja je sagrađena pre nekoliko godinu u Žarkovu, a njena vrednost je nekoliko miliona evra. Ali to nije jedina nekretnina repera koja se našla u ponudu u oglasima.

foto: PrintscreenYoutube/ADMIR JUN

Rentira nekretnine

- Osim te velike kuće za koju traži 7.000 evra, a koliko čujem još nikome nije iznajmio, Vuk je oglasio rentiranje i stana u centru Beograda. U pitanju je luksuzno opremljena nekretnina na Obilićevom vencu, veličine 100 kvadrata. Međutim, već 33 dana, koliko je prošlo otkako je oglas postavljen, niko se nije javio ni da pita za stan jer je cena previsoka. Pa ko će da da 800 evra mesečno za to - priča naš izvor, dodajući da poznaje i čoveka kojem Vuk duguje pare za klavir koji je kupio još kad je opremao velelepnu vilu u Žarkovu.

foto: Sonja Spasić

- Mom poznaniku od kojeg je kupio klavir duguje 3.000 evra. Neće ni da se javi na telefon kad ga zove da pita hoće li i kad dati pare. U početku je govorio da će dati čim prođe korona i kad počne da nastupa, a posle nekoliko meseci prestao je da se javlja. Ko zna kome je još dužan i za šta sve. Reper se nije javljao na naše pozive.

foto: Kurir

Kurir.rs/ Ekipa Kurira

Bonus video:

02:06 POGLEDAJTE KAKO JE VUK MOB JECAO U PROGRAMU UŽIVO NA KURIR TV! Gušio se u suzama: Život mi je stao 23. juna, moj Bog je UMRO!