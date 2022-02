ONE SU ZADOVOLJNE MALIM GRUDIMA! Ovo su poznate žene koje nisu preterale: Njima veličina POPRSJA NIJE BITNA! (FOTO)

Iako mnogi misle da su velike grudi trend na ovim prostorima, postoje žene koje dokazuju suprotno.

One nisu imale nameru da nose "petice" i "sedmice", već uživaju u svojim malim grudima.

Pevačica Anastasija Ražnatović jedna je od najpopularnijih na domaćoj sceni, a nije preterala kada je ugradnja silikona u pitanju. Kako su mediji pisali svojevremeno, Cecina naslednica uvećala je grudi samo za jedan broj, nakon 18. rođendana, a njena majka ju je podržala u tome.

foto: Printscreen/Instagram

Pevačica Milica Pavlović svoj seksepil nikad nije potencirala poprsjem. Iako se nagađalo da li je menjala nešto u svom izgledu putem estetske medicine, Milica je retko govorila na tu temu.

– Nemam ništa protiv estetskih zahvata i onih devojaka koje to vole da rade. Nisam jedna od njih i za sada me to ne privlači. Volim da gajim prirodan izgled, svežinu u licu i prirodan ten bez preteranog potamnjivanja - govorila je Milica, čiji je dekolte često bio na meti komentara.

foto: Stefan Stojanović

Pevačica Milica Todorović takođe nije bila na operaciji uvećanja grudi, a na svoj račun se često šalila:

- Silikone sam stavila. Šalim se. Je l' ti se čini uopšte da postoji išta? Nosim specijalne haljine. Išla sam kod ORL doktora koji mi je sredio nos. Nemojte nikad koristiti kapi za nos. Kako čovek može sam sebe da zezne, ja sam prskala kapi za nos po pet, šest puta, osam godina. Imala sam devijaciju, drug mi je u osnovnoj školi polomio nos. Nisam mogla da dišem. Tražila sam da mi ne menja oblik nosa, da mi ostavi i ovu grbu, samo da mi to unutra sredi. Nemojte nikad da prskate kapi za nos! Tražila sam da mi doktor ne stavi tufere jer ću biti u panici. Tražila sam da mi stavi neke silikone da mogu da dišem. Aplauz za moj nos! Ja sam jako volela svoj stari nos - rekla je Milica u jednoj emisiji.

foto: Damir Dervišagić

Pevačica Jelena Rozga važi za jednu od najatraktivnijih žena na Balkanu. Ljudi mahom hvale njenu porcelansku kožu, negovanu kosu, a njene grudi dospele su u prvi plan nakon njenog raskida 2017. godine.

Pevačica poznata po raskošnom glasu nije potvrdila ove navode:

- Jako mi je važna prirodnost, a na meni je samo boja kose vještačka. Sve drugo je moje. Plavuše se jednostavno najbolje zabavljaju. Gdje god da dođem, u centru sam pažnje, dobivam najbolje mjesto u restoranima. Ne mogu ni da se zamislim kao brineta ili crvenokosa, mislim da bi to svima bio veliki šok - objasnila je Jelena svojevremeno za medije.

foto: Damir Dervišagić

Rada Manojlović poznata je po svojim stavovima vezanim za estetsku medicinu. Ona na sebi ništa nije želela da menja, jer joj je tako savršeno:

- Ja i kada se skinem, imam šta da pokažem! Silikoni mi ne trebaju. Kada bih ugradila implantate, poremetila bih svoj savršeni izgled - samouvereno je poručila Rada medijima.

foto: Printscreen/Premijera

Rijaliti učesnica koja među svojim koleginicama možda i jedina nema silikone je Tara Simov. Simova je više puta isticala da je zadovoljna svojim malim grudima.

- Zašto ljudi osuđuju devojke sa malim grudima? Zašto je neophodno imati velike grudi? Ako me majka priroda napravila da izgledam baš ovako, zašto biste me vi ubeđivali da nešto nije u redu? Je l' moram da stavim petice da biste vi prestali da buljite u moje grudi i komentarišete ih kao nenormalnu pojavu? - napisala je Tara Simov svojevremeno na Instagramu.

foto: Printscreen/Magazin In

Kurir.rs/S.M.

