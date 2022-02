SKINUO SE MILI U 6. DECENIJI! Fotka sa Maldiva napravila haos, pevač pokazao IZVAJANO TELO, ovakvog ga još NISTE VIDELI! (FOTO)

Aleksandar Milić Mili (53) trenutno uživa na Maldivima odakle se oglašava i objavljuje fotografije.

Mili privlači pažnju medija, naročito od kada se našao u glavnom delu žirija muzičkog programa ,,Zvezde Granda". I pored svih turbulencija koje se odigravaju tokom takmičenja, Mili je našao vreme i otputovao je u toplije krajeve.

foto: Nikola Anđić

On je sada na svom Instagram profilu objavio fotografiju, a devojke su potpuno odlepile za njim. Naime, ono što je svima privuklo pažnju jeste to što se Mili skinuo, a poznato je da to ne radi tako često i ne viđamo ga često u ovakvo izdanju.

Komentari su se nizali jedan za drugim, pohvale su pljuštale na sve strane, a Mili je pokazao brutalnu figuru u šestoj deceniji na kojoj mnogi mogu da mu pozavide.

Kurir.rs/M.M.

