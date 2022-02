VELIKI INTERVJU EMINE JAHOVIĆ: Razvod je PRIVATNI PORODIČNI ZEMLJOTRES i najgore mi je što ne mogu da zaštitim od toga svoju decu!

Emina Jahović je jedna od najvećih muzičkih zvezda u regionu, a krase je lepota, originalnost i svestranost. Osim komponovanja, pisanja tekstova i pevanja, pokrenula je i svoju kozmetičku liniju, kojom je oduševila pripadnice lepšeg pola.

Tačno su dve godine otkad je kovid 19 ušao u naš život. Sve se promenilo. Da li ste i vi?

- Kako da ne! Promene su i te kako vidljive, pa i opipljive. Pre svega mislim na porodice kojima je korona uzela najmilije. Ta realnost stvorila je jedan kolektivni strah od nepoznatog, što je prilično negativno uticalo na psihu svih nas, bez izuzetka. Bojimo se sadašnjosti, još više budućnosti, bojimo se da pravimo planove, da putujemo, slavimo, živimo... Ipak, čovek je jak i u najtežim situacijama, pa u svakoj nađe prostor za onu izreku svako zlo za neko dobro. Nešto nas je i naučila ova pandemija. Shvatili smo, najzad, kako da pravilno posložimo prioritete i okrenemo se onome što je stvarno bitno - stabilnoj porodici, dobrom zdravlju, istinskim prijateljima, čistoj prirodi...

foto: Privatna Arhiva

Ono što svi vidimo je da niste sedeli skrštenih ruku. Šta vas je vuklo ka novim projektima?

- Umetnik sam i moram da živim stvarajući, htela to ili ne. Te emocije koje osećam prosto moraju van i pronašle su idealan put - preko pesama direktno do srca ljudi! Na to sam vrlo ponosna i to me uvek vuče napred. Pored toga, takvog sam temperamenta da prosto ne mogu da sedim skrštenih ruku, takva sam odmalena. Evo, u ovom teškom trenutku, uz sve restrikcije i globalni lokdaun, smislila sam i u delo sprovela lansiranje sopstvenog brenda kozmetike "Jaemina bjuti"! A kako sam perfekcionista, sve je moralo biti tip-top, što je usred pandemije donelo nebrojene komplikacije, ali uspela sam! Ta kolekcija uveliko ulepšava dame, dajući im neophodni optimizam i samopouzdanje, a meni je srce puno! Kreirala sam je s puno ljubavi i iskustva u bekstejdžu, uz podršku najboljih stručnjaka!

Otkud baš šminka? Da li se to kuvalo dugo u vama ili je bio trenutak inspiracije?

- Moj posao je takav da zahteva ulepšavanje i konstantan rad na sebi. Scena i javnost su izuzetno zahtevni i često nemilosrdni, pa sam morala da naučim da se nosim i s tim delom svoje profesije. Kao i svaka žena, imam nesigurnosti i nedostatke, koje sam vešto naučila da kamufliram šminkom. Upravo to sam htela da ponudim svim damama: dostupnu a luksuznu šminku, s kojom nema greške! Ideja kolekcije "Jaemina bjuti" bila je da kreiram kvalitetnu i kompletnu liniju, za svaki tip kože i za svaki stil. Rezultati mi kažu da sam na pravom putu!

foto: Privatna Arhiva

U izolaciji ljudi često imaju priliku da vrate film šta im se dešavalo u životu. Čemu ste se vraćali? Ili ste ipak želeli da gledate samo napred?

- Kod mene je malo specifična situacija, jer sam ja i inače izabrala neku vrstu izolacije. Naime, imam izuzetno uzak krug ljudi kojima verujem i koje volim, među njima se osećam sigurno i zaštićeno, pa ne jurim za novim ljudima u svom životu. Što se tiče toga da li vrtim film unazad, gledajući šta sam i kako mogla drugačije - to retko radim. Iz grešaka učim odmah, čim se dese, i služe mi za nauk u budućnosti. Ne žalim ni za čim jer se uvek vodim srcem. To sam što jesam i reagujem spontano i iskreno. Zato i spavam mirno.

foto: Instagram

Rođeni ste u uglednoj porodici lekara u Novom Pazaru, uz brata i sestru. Šta najviše pamtite iz detinjstva i odrastanja?

- Moje bezbrižno detinjstvo je, nažalost, rano prekinuto kada sam ostala bez oca. Morala sam brzo da odrastem i upoznam svet i život kakvi jesu, iako sam bila samo devojčica. Naučili smo da živimo složno bez glave porodice, ali taj bol ne prolazi i prati me kroz moju muziku. Tatin večni poklon svima nama bilo je vaspitanje koje smo poštovali i nakon njegovog odlaska, a to je da se ljubav, poštenje i vredan rad visoko cene. Te su mi vrednosti usađene kao čip i nastojim da ih prenesem na njegove unuke.

Ljubav i brak odveli su vas u Istanbul. Kako biste opisali svoja osećanja prema tom gradu, u koji se zaljubljuju svi stranci koji ga vide?

- Istanbul nije grad, to je čitava jedna planeta za sebe, protkana uzbudljivom istorijom na svakom koraku! Život u njemu je zaista udoban i zanimljiv. Deca su mi rođena u njemu, tu je čitav njihov život - otac, porodica, prijatelji - i nisam nikada razmišljala da ih odvojim od toga. Beograd mi jako nedostaje i često mi "priča", kako kaže jedna moja pesma, pa se trudim da što više dolazim. I kada god dođem, srećna sam kao malo dete!

foto: Instagram

U Turskoj su rođeni i vaši sinovi Jaman i Javuz, koji su sada već tinejdžeri. Kakvi su dečaci i kako s njima izlazite na kraj?

- Jaman je neustrašiv, jak i brz, kako mu i ime kaže. Jaman na turskom znači snažan. Javuz je, s druge strane, oprezan i prava umetnička duša, ali kako njegovo ime kaže - ume da bude jako odlučan. Kada na tu razliku među njima dodate i pubertet - jasno vam je da je kod nas uvek veselo! Šalu na stranu, moji dečaci me neopisivo ispunjavaju i uživam u svakom trenutku s njima. Svaki dan otkrijem nešto novo - talenat, osobinu, postupak, reakciju - i oduševim se! Jako sam ponosna majka, najviše na njihovu skromnost i privrženost porodici.

Da li su vas brak i materinstvo u nečemu pomalo sprečili ili niste imali nikakvih ograničenja kada je karijera bila u pitanju?

- Nikada u životu mi nije nedostajalo slobode da budem ono što jesam i da se bavim javnim poslom. Birala sam ljude čiju podršku sam prepoznavala kao iskrenu i time sam se vodila, dok su mi deca velika inspiracija. Svi oni znaju koliko mi je muzika važna. Slave nisam nikada bila gladna i uvek sam je doživljavala kao svojevrsnu nuspojavu posla koji sam odabrala, odnosno - koji je odabrao mene. Ideja iza stvaranja muzike je da ostavim trag i podelim ono što mi se krije u duši.

foto: Privatna Arhiva

Nakon razvoda, da li vam je neko vreme bilo dosta muškaraca i jeste li ikada pomišljali da biste želeli da ostanete sami, bez formalnog vezivanja?

- Majka sam, tako da nikad nisam usamljena. Što se muškaraca tiče, za pravu ljubav ću uvek otvoriti srce, ali pre svega umem da uživam u sebi i svojoj deci.

Da li vam smeta što se mediji bave vašom vilom na Bosforu, detaljima brakorazvodne parnice i sličnim stvarima? Utiče li to na vašu decu?

- Naravno da mi smeta. Razvod je privatni porodični zemljotres i niko ne bi trebalo da se naslađuje detaljima. Najteže mi je što ne mogu decu da zaštitim od toga, i to osećam kao veliku nepravdu i manu posla koji obožavam.

Kakvi su vam planovi? Spremate li novi album, ili poneku pesmu, ili nešto sasvim drugo?

- Baš sam bila vredna! Spremam jedan specijalni album, isključivo za ljude meni sličnog senzibiliteta koji biraju kvalitetnu muziku. Sazrela sam i kao žena i kao majka i kao umetnik, pa prvi put u životu nimalo ne koketiram s mejnstrimom, već dajem sto procenata čistih emocija. Strpite se!

foto: Privatna Arhiva

Kurir.rs/Lena/Ljilja Jorgovanović

