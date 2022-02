KO SE DRUŽI SA ZLOSTAVLJAČEM SAM JE ZLOSTAVLJAČ Divčeva ćerka koju je Saveljić uznemiravao uputila OŠTRU poruku SVI SE PITAJU KOME

Petra Divac našla se u centru skandala kada je Kurir prvi pisao i otkrio razlog zbog čega je njen otac, proslavljeni košarkaš Vlade Divac napao bivšeg prijatelja i fudbalera Nišu Saveljića u punom restoranu Dejana Bodiroge.

Naime, Petru je Niša Saveljić, kako je i sama rekla, uznemiravao i slao joj neprikladne poruke koje je ona pokazala i roditeljima, posle čega su Vlade i Snežana prekinuli svaki kontakt sa Nišom.

Petra se sad na Instagramu oglasila i navodno uputila kritike za sve koji se i dalje druže sa zlostavljačima.

"Ako znaš da je neko nekoga zlostavljao i učinio mu nažao, a i dalje se družiš sa njim, to nije prijateljstvo i to važi za sve", podelila je status i anketu mlada Petra, aludirajući na to da je druženje sa zlostavljačem skoro isto kao da si sam zlostavljač. Rezultati ankete govore da se skoro 80% njenih pratilaca složilo sa njenom porukom.

Podsetimo, Petra je otkrila za Kurir i kroz šta je prolazila u periodu kada joj je Savaljić slao poruke.

"Glavni razlog mog saopštenja je da dam glas najpre sebi, a i svim devojkama i ženama koje su doživele ili doživljavaju seksualno nasilje ili seksualno uznemiravanje, koje žene jako dobro razumeju da ostavlja traume za ceo život. U trenutku kada se meni ovo desilo, imala sam 21 godinu. Desilo se u mojoj kući, gde sam bila sa roditeljima u tom trenutku gde sam se osećala i najsigurnije i najzaštićenije. Poruke neprimernog sadržaja mi je slao otac mog druga, i poznanik mog oca sa kim ima i puno zajedničkih prijatelja", navela je tada Petra, otkrivajući i da i danas oseća traume.

Pošto je celi skandal procurio u javnost, Saveljić se oglasio tvrdećo da su poruke koje je slao ćerki košarkaša pogrešno protumačene.

- Meni je jako žao što je došlo do nesporazuma. Divac i ja smo dugogodišnji prijatelji. Zna me kakav sam i kakav sam otac, ali i čovek. Žao mi je ako je moja namera pogrešno shvaćena - rekao je tad nekadašnji fudbaler, a onda se skroz povukao, blokirao sve novinare i prijatelje i nikome se ne javlja.

