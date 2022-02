VRNJAČKA BANJA BRUJI: Brutalno prebijanje Zvezde Granda NARUČILA žena Marininog bivšeg dečka! Evo šta kaže pevačica!

Pevačica Marina Radosavljević, nekadašnja učesnica muzičkog šou programa Zvezde Granda, tema je broj jedan u Vrnjačkoj Banji, gde je sinoć pretučena pred nastup u jednom lokalu. Kako bruji čaršija, njoj je batine smestila žena Marininog bivšeg dečka.

foto: Printscreen

- Čuli smo šta se dogodilo. Svi smo u šoku. Ovde samo o tome pričaju. Ljudi prolaze pored lokala, gledaju, šuškaju, tako to ide kad se dogodi neki incident. Poznajem Marinu, ali i suprugu njenog bivšeg dečka. Ona se s njenim mužem tajno viđala, tačnije dok ona nije saznala. Čini mi se da su raskinuli pre šest meseci, ali eto sad se dogodio incident. Ljubomorne žene su spremne na sve. Spekuliše se da joj je ona poslal batinaše, ali to će istraga da utvrdi. Žao mi je što se to dogodilo jer niko ne podržava nasilje - priča jedan meštanin Vrnjačke Banje za Kurir, koji ne želi da mu se javno pominje ime.

foto: Printscreen/Instagram

Pozvali smo pevačicu koja nam je potvrdila da je dobijala pretnje:

- Spremam se da idem u policiju, da proširim izjavu i da iznesem neke svoje sumnje. Od kad se to desilo, preispitavala sam se. Došla sam do zaključka da bi motiv ovako jezivog napada bila nečija bolesna ljubomora. Sada kada premotam malo film, mislim da je to bilo isplanirano. Znalo se da ću ja doći ispred tog lokala i u koje vreme, živim kilometar odatle. Uplašena sam jako, iako se trudim da budem hrabra. Ovde je mala sredina, svako svakog zna i štiti, ako je ovo neko naredio - ja sam sitna riba u moru ovih ajkula. Zastrašujuće je što su dva muškarca prišla ženi i na tako nemilosrdan način me tukli i bacili na pod na milimetar od žardinjere. Mogla sam da udarim glavom i da ostanem na mestu mrtva, da ovaj razgovor ni ne obavimo - rekla nam je pevačica kroz suze.

Na naše pitanje da li je moguće da je u pitanju osveta ljubomorne žene zbog njenog bivšeg partnera, odgovorila je sledeće:

- Sve je moguće. Ne bih sad ništa ni da tvrdim, niti da iznosim. Ovo je neki vid ljubomore, zastrašivanja i pretnje. Nikome ništa nažao nisam učinila, niti sam dužna, niti mi neko nešto duguje. Bilo je do sada pretnji, postoji osoba koja je psihički bolesna ili poremećena i ozlojađena. Ona preti masi devojaka i žena ovde u Vrnjačkoj Banji, verovatno da i tu ima nešto - završila je razgovor potrešena Marina.

Aleksandar Panić

Bonus video:

02:40 RUŽNA SAM AKO POSTAVIM SLIKE BEZ FILTERA! Pevačica ŠOKIRALA izjavom: Kad se pogledam u kameru PREPADNEM SE OD SEBE!