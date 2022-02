ERA ZOVE KOLEGE U KAFANU PA POBEGNE, A KONOBAR IM SVE NAPLATI: Saška Karan brutalno o folkeru, odnosu sa mužem i ZABRANI NA GRANDU

Saška Karan dugo nije govorila za medije, pa je u intervjuu za Kurir otkrila mnoge stvari o kojima do sada nije javno pričala. Između ostalog, dotakla se i svog odnosa s "Grandom", s mužem Aleksandrom Gazivodom, a nije štedela ni pojedine rijaliti učesnike. Na početku razgovora, pevačica je istakla da nikad nije imala dlake na jeziku i da je zbog toga u životu i karijeri imala dosta problema.

- Uvek sam govorila šta sam mislila i zbog toga sam imala dosta problema. Takva sam osoba i svakom kažem sve. Ne volim foliranje, niti kada mi neko govori "kuco, maco", ne volim takve ljude.

Postoje li neke tajne tvojih kolega koje znaš, a koje bi, da ih otkriješ, napravile haos na estradi?

- Naravno. Iako se ne družim privatno sa estradom, baveći se ovim poslom čula sam i videla svašta na raznim nastupima i snimanjima. Ipak, ne bih sad o tome. To bih zadržala za sebe.

U kakvim si odnosima sa Sašom Popovićem i "Grandom"? Mnogi su primetili da te dugo nema tamo.

- Zaista ne znam da li sam zabranjena u "Grandu", ali mi sve liči da je tako. Sa Sašom sam bila u dobrim odnosima, čak sam za njih izdala i svoj album "Ukrštenica". On mi je radio hit "Daću, daću" i još neke pesme. Imali smo lepu saradnju. Jednostavno, otkad sam počela da dolazim na Pink i otkad sam učestvovala u rijalitijima, kao da ima nešto što im se ne sviđa. Kao da sam zabranjena, imam takav utisak. Ne znam zašto, ali me nikada nisu zvanično obavestili o tome. Zovu razne anonimuse, a mene ne. Hiljadu stvari tu može biti, ali očigledno da je tako. I ne moraju, baš me boli uvo. Nisam na početku karijere, to me ne tangira. To je ovim klincima bitno, meni ne.

Postoji li neki događaj u karijeri koji ćeš pamtiti kao najneprijatniji?

- Negde početkom dvehiljaditih pevala sam na svadbi sa 400 zvanica s mojim dragim kolegom Radetom Jorovićem. Ipak, na nju nisu došli ni mladini, ni mladoženjeni, jer su se posvađali. Šator je bio prazan - samo konobari, kuvari i mlada i mladoženja. Mladoženja nam je isplatio honorar i rekao da pevamo i veselimo se kao da su tu svi gosti. Osećala sam se grozno i neprijatno, ali smo odradili posao.

U medijima se spekulisalo da si pred razvodom.

- Mi smo u braku više od 30 godina i zadovoljna sam našim odnosom. Izuzetno sam ljubomorna. U stanju sam da mužu mirišem košulje svaki dan, da vidim na koje parfeme miriše. U našem braku nikad nije dosadno. Jednom sam bila u Makedoniji na turneji, zvala sam ga više puta jer je znao da treba da dođem, ali se nije javljao. Odmah sam se obukla i zakucala mu na vrata. Lupam i lupam i ništa. Toliko sam bila besna da sam uzela onu špijunku i iščupala je sa vrata. On nije znao ko je, tad je otvorio i pitao me da li sam normalna. Uletela sam unutra, sve sam pregledala. Toga se sećam.

Da li je neka tvoja koleginica muvala tvog muža?

- Suprug je bio vrlo zgodan i lep. Toga je možda bilo, ali ja to ne znam. Iskreno, ne bi mi on to ni priznao, jer zna kakva sam. Otišla bih toj koleginici u kuću, a njemu bih sipala mišomor. Uvek je do sada za sve imao opravdanje i alibi.

Ko je najveća škrtica na estradi?

- Joj, moram prvo da pođem od sebe. Prva sam ja na listi. Posle mene Era Ojdanić. Kažu da zove goste i kolege u njegov restoran. Naruči im svašta pa pobegne, a konobar im sve naplati.

Imala si težak oblik korone, jedva si preživela. Kako si sad?

- Uplašila sam se jako, jer sam prvi put bila u situaciji da mirišem ljubičice odozdo (smeh). Sada je smešno, ali ne dao bog nikom. Bila sam na ivici života i smrti. Jedva sam se izvukla.

U poslednje vreme nas je napustio veliki broj ljudi sa estrade. Čija te je smrt najviše pogodila?

- Svi su mi bili dragi. Da se ne lažemo, uplašila sam se i za sebe, jer je nastupila prava čistka estrade. Najviše su me pogodile smrti Marinka Rokvića i Marine Tucaković. Marinko me je stalno pozdravljao preko zajedničkog prijatelja s kojim je igrao fudbal, a Marina mi je podarila hitove "Odličan 5" i "Ukrštenica".

Koga bi od poznatih ličnosti volela da vidiš u rijalitiju?

- Ja više ne bih ulazila u rijaliti. Ovi anonimusi su upropastili rijalitije. Volela bih da vidim stare koke - Nadu Topčagić i Veru Matović.

