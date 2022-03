VOLI SRBIJU VIŠE NEGO IŠTA: Džoni Dep kupuje kuću na Kosmaju! Otkrivamo sve detalje posete planini KOJA JE RAJ ZA POZNATE!

Džoni Dep rešio je da svom spisku luksuznih nekretnina doda još jednu, i to u našoj zemlji.

foto: Zorana Jevtić

Kako Kurir Stars saznaje, čuveni holivudski glumac je prilikom svoje poslednje posete Beogradu za Sretenje ove godine, kada je odlikovan Zlatnom medaljom za zasluge Republike Srbije za izuzetan doprinos našoj zemlji u njenim naporima za širenje i unapređenje lokalne umetničke zajednice, posetio i Kosmaj. On je s prijateljima boravio na nekoliko lokacija na ovoj srpskoj planini kako bi pogledao kuće i placeve na kojima bi sagradio nekretninu, jer želi da je ima baš u našoj zemlji, za koju je izuzetno vezan.

foto: Tanjug/Filip Krainčanić

- Džoni je hteo i prošli put, kad je boravio u Srbiji, da obiđe Kosmaj. Čuo je sve najlepše o tom delu Srbije. Tada nije stigao, ali je rekao prijateljima da to mora da učini kad bude dolazio sledeći put. U gustom rasporedu našao je nekoliko sati pa je obišao nekolicinu kuća i placeva. Posebno se oduševio kad je čuo da se tu skućio i Novak Đoković, koga on baš poštuje. Nekoliko placeva mu je baš privuklo pažnju, jedan baš blizu Novakovog imanja, pa je rekao saradnicima da se pozabave time dok on opet ne dođe u Beograd. Inače, pošto je sada imao malo više vremena nego prošli put, posetio je i nekoliko restorana, gde je sedeo i fotografisao se s prijateljima - ispričao je izvor za Kurir Stars.

foto: Nemanja Nikolić

- Gajim strast ka svemu ovde - ćevapima, neko mi je rekao nešto i o šljivovici, ali nisam imao prilike da je probam, možda jednom. (smeh) Ništa nisam ovde dobio osim poklona. Emir Kusturica mi je dao jedan potpuno novi život. Sad sam na početku jednog novog života i sviđa mi se to što je taj početak baš u Srbiji, ukoliko me vi želite, naravno - istakao je na dodeli medalje Dep.

foto: Damir Dervišagić

Slavne komšije Na Kosmaju, pored Đokovića, kuće imaju Karići, porodica Njegomir, Nikola Kojo i drugi Džoni je odlučio da pazari nekretninu na planini Kosmaj, gde kuću ima i Novak Đoković, koji je vilu kupio od Elene Karaman i Jugoslava Karića. Ona je posle prodaje ponovo kupila kuću na Kosmaju, a pored nje, ovu planinu su za život ili beg iz prestonice izabrali i porodica pokojne pevačice Merime Njegomir, glumac Nikola Kojo, Ivan Milinković, porodica pokojnog Sanje Ilića i mnogi drugi. foto: Kurir

Kurir.rs/Aleksandar Panić

