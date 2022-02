LAGAO DA JE IMAO MOŽDANI UDAR, TRAŽIO JOJ 75.000 EVRA: Evo kako je sve muž Lee Šekarić pokušavao da obmane javnost

Već 10 dana traje porodična drama Lee Šekarić, ćerke proslavljene sportistkinje Jasne Šekarić, koja se sa ćerkom Sofi iz Egipta vratila u Srbiju. Lein muž, egipatski di-džej Sajed Abubakr, poznatiji kao Mado King, na sve načine pokušava da dođe do Lee, te ne bira sredstva i služi se različitim manipulacijama.

Sajed je najpre javno pričao da je Lea navodno otela njihovu ćerku, a zatim je ona iznela šokantnu tvrdnju da joj je Egipćanin tražio novac, i to 75.000 evra, da se odrekne svih zakonom zagarantovanih prava vezanih za malenu Sofi koja je rođena u novembru 2021. godine.

- Otac mog deteta je bio upoznat i saglasan s mojim i detetovim odlaskom za Srbiju i potpisao je sve papire potrebne za dolazak u Srbiju i registraciju deteta kao srpskog državljanina. Ali s našim odlaskom doživeo je otrežnjenje jer je izgubio priliv koji je moja porodica omogućavala, pa je zatražio 75.000 evra da se odrekne svih zakonom zagarantovanih prava (kada je dete u pitanju). Znači, on je procenio da naše dete vredi 75.000 evra. Napominjem da ocu mog deteta nijednog momenta nije rečeno da neće moći da vidi svoju ćerku. On zna na kojoj smo adresi i samo je potrebno da pre toga izvadi putne isprave. U cilju zaštite svog deteta, što njenom ocu, očigledno, nije bio prioritet, po ovom pitanju se više neću oglašavati - rekla je Lea Šekarić nedavno za medije.

Potom se oglasio i njen muž.

- Poslali su mi pre neki dan vesti iz srpskih medija da je Lea izjavila da sam tražio 75.000 evra da se odreknem svih zakonom zagarantovanih prava kada je dete u pitanju. To što ona radi je strašno, to je sve velika laž. Ja tako nešto nikad nisam rekao. Rekao sam joj da mi pošalje tih 75.000 evra jer sam za godinu i po dana potrošio taj novac na nju. Zbog nje sam izgubio svoju kompaniju za animaciju i zabavu i sav moj novac. Sve sam uradio zbog nje, potrošio sam sav novac iz banke na nju i ostao u minusu. Tražio sam joj da mi vrati novac, a ako neće da mi vrati te pare, ja ću doći u Srbiju da vidim moju ćerku. To je sve. Neka me blokira, nek radi šta hoće, ali ja želim svoj novac nazad. Nek ostanu gde hoće, ali neka mi vrate moj novac kako bih mogao da dolazim da viđam moju ćerku. Imam dokaze za sve što pričam - rekao je Sajed tim povodom.

Nakon toga usledio je još jedan šok, kada je porodica Sajeda Abubakara medijima dostavila fotografije na kojima on navodno leži u bolničkoj postelji nakon što je, kako su oni tvrdili, imao moždani udar.

- Moj brat mi je rekao da ispričam vama šta se desilo, ako mu se nešto desi. Moj brat je završio juče na intenzivnoj nezi, zbog moždanog udara. Rekao mi je da ima poslednju želju da prenesem za njegovu suprugu Leu, da njen muž i otac njenog deteta želi da je vidi pre smrti poslednji put u njegovom životu. Vi znate da je Lea mog brata blokirala i vi ste mu jedina nada da ova poruka bude dostavljena do Lee - izjavila je Sajedova sestra pre dva dana za "Blic".

Nakon toga je otkriveno da je Sajed zapravo obmanuo javnost - pomenuta fotografija je zapravo iz 2020. godine i na njoj se ne nalazi Sajed Abubakar, već nepoznati mladić koji je tada završio u bolnici nakon saobraćajne nesreće.

Egipćanin se tu nije zaustavio, već je, nakon što je obmana razotkrivena, tvrdio da mu je sve namešteno.

- To je bizarna laž da sam imao moždani udar i da sam kritično. Ne znam kome tako nešto može da padne na pamet. Nije mi jasno ko to radi i smišlja. Hoće živog da me sahrane. Sve je laž. Kunem se Bogom, uradiću sve za svoju ćerku. Ko želi da mi veruje, može da mi veruje, ko ne želi neka se j**e. Ne mogu da verujem da je neko tako nešto izmislio - rekao je on.

