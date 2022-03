SUBOTIĆKA ŽELI DA POSTANE MILIONERKA! Aleksandra ulaže u DEONICE, progovorila o PECI, a evo kako je reagovala na pomen ČABARKAPE!

Aleksandri Subotić vrata medijskog života otvorila je ljubavna priča. Naime, ona je svoju prvu ćerku Magdalenu rodila tadašnjem emotivnom partneru svoje majke Ljube Pantović dok je ova boravila u rijalitiju.

Oči javnosti bile su tada uprte u maloletnu Aleksandru, a ona je sve rešila da ispriča javno i pred kamerama postavši jedan od najpoznatijih rijaliti učesnika. Nekoliko godina kasnije Subotićeva se emotivno smirila sa čovekom kog voli i koji je voli, a kojem je rodila sina. Iz Beograda se preselila u Novi Sad, a sada je za Alo progovorila o sebi, svom životu u „srpskoj Atini“, odnosu sa sadašnjim partnerom i svom zanimanju.

Kako si se snašla u Novom Sadu?

- Iako već dugo živim u ovom gradu, moram priznati - još uvek ne najbolje. Znam gde su centar, tvrđava i neki lokali koje često obilazim. Da sam obilazila neka kulturna mesta po Novom Sadu, da se ne lažemo, nisam. Da moj Petar nije odavde, ja bih se vratila u Beograd. Imam drugačiju energiju, ovde imam dosta slobodnog vremena i svaku obavezu koju hoću da završim, završim odmah i sad.

Imaš supruga, dvoje dece... Da li i dalje imaš potrebu da izlaziš?

- Imam sreće što mi Petar sve dozvoljava, ništa mi ne brani i ima puno poverenje u mene jer nisam devojka koja bi napravila neku budalaštinu. Sa drugaricama često izlazim, posećujemo restorane i u tome uživam.

Atraktivna si i uvek doterana, da li je tvoj suprug ljubomoran?

- Jeste! Gde ima ljubavi mora da postoji i ljubomora, on je stariji od mene i verujem da ima strah zbog mojih godina, i meni je to sasvim normalno.

Kako drugi muškarci reaguju na tebe?

- Meni se muškarci ne udvaraju, mislim da imam taj odbrambeni stav pa me se plaše. Uvek sam ja ta koja osvaja. Koga god da sam pikirala za sebe, znala sam da će biti moj.

Kako si osvojila Petra?

- Ja sam sklop svega onoga što on nikada nije voleo, a na kraju se u to zaljubio. Poznato je da volim da se atraktivno oblačim, izlazim, ludujem, a njemu ovakav profil devojaka nikada nije bio privlačan.

Kako je on reagovao kada si mu saopštila da ćeš ući u rijaliti?

- On ima uticaj na mene. U rijalitiju sam bila samo mesec dana i bila sam istraumirana zbog toga šta će on da pomisli. Bez obzira na to što je ležeran i opušten, ima i strogu crtu, a ja imam strah od toga.

Da li ti teško pada majčinstvo?

- Iskreno, da! Kada sam imala samo Magdalenu bilo mi je mnogo lakše, a sad imamo taj problem što je ona dobila brata pa je postala ljubomorna. Ne može da prihvati da više nije jedinica.

Šta si ti po zanimanju?

- Jako me zanima marketing i volela bih da se samo na to skoncentrišem. Od reklama se može lepo živeti. Počela sam da snimam i za Jutjub. U planu je jedan biznis o kom ne želim još da pričam. Ulažem u neke deonice i volela bih da postanem milionerka.

Da li si ti najplaćeniji učesnik rijaliti programa?

- Po onome što sam čula, mogu da kažem da jesam jedan od najskupljih rijaliti igrača. Kada sam se prvi put pojavila u rijalitiju, ja sam ispričala svoju tužnu životnu priču, poentirala i profitirala na osnovu toga. Kada sam bila klinka, sa 15-16 godina, doživela sam veliki stres, isplivala je cela ona negativna priča i to je nešto što se na mene negativno odrazilo. Vremenom sam uspela to da iskoristim i od toga profitiram. Ljudi su me zavoleli, a usput sam zaradila i novac.

Kakva je situacija sa Magdaleninim ocem? Da li ona zna za njega?

- O tome ne bih da pričam, to je moje dete, odrasla je samo uz mene i samo za mene zna. Za moju Megi je Petar otac. On je voli, vaspitava, brižan je prema njoj... Otac je onaj koji odgaja dete.

Da li si uzimala novac od svojih fanova?

- Javljali su se ljudi koji su mene voleli i imali su tu potrebu da mi pomognu u životu.

Koliko si najviše para dobila od fanova?

- Ne bih pričala o tome, mogu samo da kažem da su postojale žene koje su me obožavale još od vremena kad sam se prvi put pojavila i meni je značila njihova podrška i pomoć.

Pisalo se da si grudi operisala četiri puta?

- Nažalost jesam, ali ne zato što sam ja to želela, već zato što sam išla kod loših doktora. Ja sam neko ko podržava estetske operacije, ali da ti i dalje ostaneš ti. Treba biti svoj, jer u moru istih ti si još samo jedna u nizu.

