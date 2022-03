ŠOK OPTUŽBE ACE LUKASA: Želim na Evroviziju, ali je Olivera Kovačević rekla da ću otići SAMO PREKO NJE MRTVE! RTS ne komentariše!

Folker Aca Lukas, producent Saša Mirković, Saša Nikolić, autor pesme "Oskar" i pevačica Kristina Kija Kockar pojavili su se na konferenciji za medije, a povod je izbor za srpskog predstavnika za pesmu Evrovizije.

Saša Mirković se prvi obratio prisutnim predstavnicima medija.

"Dok smo dolazili ovde pojavio se još jedan problem na RTS. Odnosi se na klavir koji treba da bude deo nastupa Ace Lukasa, odnosno Lukas treba da sedi za klavirom koji je stigao iz Slovenije. Oni nemaju rampu koja može da podigne više od 100 kilograma, a naš klavir je težak 595 kilograma i 300 grama. Meni nije jasno da takva produkcija nije sposobna da podigne klavir. Ukoliko bude sve transparentno, spremamo nešto nesvakidašnje", tvrdi Saša Mirković, dok se Lukas nadovezao:

"Doveli smo devojke iz Italije. Napravili smo dobre standarde za naš nastup. Imamo želju da pobedimo i da odemo da predstavljamo Srbiju. To je želja svakog građanina ove zemlje. Konkurs je bio javni i mi smo se kandidovali, prošli smo i sad pokušavaju da nam podmetnu pred nastup. Prvo je stigla tužba, pa sad klavir ne mogu da podignu..."

Aca se potom dotakao urednice sportsko-zabavnog programa Olivere Kovačević.

"Kad smo još prošle godine javili da ćemo se prijaviti, gospođa glavna i odgovorna ili neodgovorna urednica, kako hoćete, Olivera Kovačević rekla je: 'Može samo preko mene mrtve da ode Aca Lukas'. Aca Lukas ne daje pare da ode na Evroviziju, on ide na takmičenje da pobedi ili ne, ali ne plaća odlazak jer se odlazak na Evroviziju ne plaća. Kome se plaća, to će vam reći Olivera. Ove godine vam garantujem da će otići predstavnik koji neće platiti Oliveri. Ona će reći koji su to članovi žirija i imaće strogu kontrolu i onda će otići onaj koji je najbolji i za koga je publika glasala. Naše je legitimno pravo da možemo da odemo. Mi mislimo da imamo najbolju pesmu, mi znamo da sam ja najpopularniji i da imam najveće šanse tamo. Svi bi meni dali najviše glasova, po mojoj proceni imamo najbolju pesmu", tvrdi Lukas.

Sa RTS nisu želeli da komentarišu ove Lukasove optužbe.

