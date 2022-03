RTS SE OGLASIO POVODOM LUKASOVIH OPTUŽBI: Pružićemo svim izvođačima jednake uslove! Možda to NEKIMA nije po volji

Radio Televizija Srbije oglasila se povodom konferencije za novinare učesnika na pesmi za Evroviziju Aleksandra Vuksanovića i njegovog stručnog tima.

RTS navodi da je neprijatno iznenađena lavinom uvreda, neutemeljenih optužbi, insinuacija i unižavanja ugleda njihove kuće.

"Kao dobar domaćin pružićemo svim izvođačima jednake uslove, a o pobedniku će odlučivati nezavisni i stručni žiri, kao i publika. Možda to nekima nije po volji, možda su neki navikli da rade drugačije, možda upravo onako kako bez ikakvih dokaza i osnove optužuju druge da to rade. Zbog dobre atmosfere koja vlada u organizaciji i medju takmičarima na Pesmi za Evroviziju nećemo odgovarati nikome lošim tonom. Sve tvrdnje iznete protiv RTS pomenuti učesnici imaće priliku da dokazuju u instituciji u kojoj se utvrđuju činjenice. Radio televizija Srbije će i pored svega, organizovati ovo takmičenje na najvišem nivou na ponos svih gradjana Srbije. Svima učesnicima želimo mnogo uspeha na našoj Pesmi za Evroviziju i puno radosti zbog učešća i saradnje sa RTS", navode iz RTS.

foto: Ana Paunković

Podsetimo, Aca Lukas ovako je govorio o urednici sportsko-zabavnog programa Oliveri Kovačević.

"Kad smo još prošle godine javili da ćemo se prijaviti, gospođa glavna i odgovorna ili neodgovorna urednica, kako hoćete, Olivera Kovačević rekla je: 'Može samo preko mene mrtve da ode Aca Lukas'. Aca Lukas ne daje pare da ode na Evroviziju, on ide na takmičenje da pobedi ili ne, ali ne plaća odlazak jer se odlazak na Evroviziju ne plaća. Kome se plaća, to će vam reći Olivera. Ove godine vam garantujem da će otići predstavnik koji neće platiti Oliveri. Ona će reći koji su to članovi žirija i imaće strogu kontrolu i onda će otići onaj koji je najbolji i za koga je publika glasala. Naše je legitimno pravo da možemo da odemo. Mi mislimo da imamo najbolju pesmu, mi znamo da sam ja najpopularniji i da imam najveće šanse tamo. Svi bi meni dali najviše glasova, po mojoj proceni imamo najbolju pesmu", tvrdi Lukas.

foto: Emilija Jovanović/ Espreso

Kurir.rs/LJ.R.

Bonus video:

00:46 ACA LUKAS NAPUNIO KLUB U OSLU: Pevač priredio atmosferu za pamćenje, više od 3 sata LUDILO ŽURKA! (VIDEO)