IZ ZADRUGE TANJA PRAVO ZAVRŠILA NA ULICI: Potucam se po Ibarskoj magistrali, nema KROV nad glavom, ne znam kako ću preživeti! BEDA

Tanja Jovićević, nekadašnja članica benda "Oktobar 1984, pre nedelju dana napustila Zadrugu i od tada joj se gubi svaki trag. Ni njeni najbliži prijatelji navodno je nisu ni videli ni čuli, a Tanja se kratko javila.

- Šta da vam kažem. Od kada sam izašla iz rijalitija, smeštena sam u jednom pansionu na Ibarskoj magistrali, koji mi plaća produkcija Zadruge, odnosno moj drug Željko Mitrović. Tu sam dok ne rešim stambeno pitanje. Tu sam jer neman gde da idem. Zvao me je i Bane Dokić i ponudio mi smeštaj, ali meni ne treba smeštaj na noć ili dve, meni treba trajno stambeno rešenje. I sama ne znam ni gde ću ni šta ću, razumite me, nije mi lako - zabrinuto je rekla Tanja za Star.

Sa druge stranke, njeni prijatelji kažu da im se ne javlja, samo se jednom drugu javila tražeći novčanu pomoć kako bi imala za hranu, dok joj ne legne uplata za ovih pet meseci koliko je prometa u rijalitiju.

"Čuo sam se sa Tanjom, ali situacija je jako teška. Ona od kada je prodala svoj stan, smuca se od prijatelja do prijatelji. To nije rešenje, zna i ona. Nekako je u rijalitiju bila mirna i obezbeđenja, a sada ponovo za nju počinje borba za goli život. Ona se stalno nada da će joj neko pomoći da reši krov nad glavom, ali dok ne zasuče rukave i dok ne počne da zarađuje sama za hleb i račune, nema njoj mira. Zimu je takoreći pregrmela, ali ako na koji dan ne reši gde će, bukvalno će ostati na ulici. Žao mi je, mnogo je dobra, ali mora i ona da se urazumi“, ispričao nam je jedan od Tanjinih prijatelja koji joj non stop pomaže.

