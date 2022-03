U TRUDNOĆI PROŠLA KROZ AGONIJU ZBOG BOLESTI, PORODILA SE PRE VREMENA! Potresna ispovest Nadežde Biljić, ovo joj najteže padalo!

Pevačica i bivša rijaliti zvezda Nadežda Biljić nedavno se suočila sa zdravstvenim problemom i priznala da je zbog toga morala da promeni život iz korena.

– U poslednje vreme se često javlja taj problem kod ljudi, ja sam obolela od šećerne bolesti, dijabetesa tipa jedan, živim na insulinu, ni malo nije lako. Nije lako u smislu što ja svoj tridesetogodišnji život treba da okrenem naglavačke, da počenem da doručkujem, što nikada nisam radila, da ostavim slatko koje volim najviše na svetu – ispričala je Nadežda u emisiji “Grand magazin” i dodala:

foto: Printscreen/Instagram

– Sam osećaj kad uzmem insulin da ubodem samu sebe nije ni malo prijatan, ustvari dijabetes nije bolest to je stanje organizma i sa tim se živi i ako vodite računa možete da doživite duboku starost. Na žalost i moj brat i ja imamo isti tip šećera, meni je to jako teško palo, to sam saznala posle porođaja - priča pa dodaje:

- To se javilo tokom trudnoće, gestacijski dijabetes, to se tako zove, često se pojavi kod žena tokom trudnoće. Bude na samoj granici, pa kad se žena porodi budeš na dijeti i onda se to reguliše, ali kod mene se to nije regulisalo.

foto: Printscreen/Instagram

– Kada sam izašla iz “Narodnog fronta”, pošto sam se porodila pre vremena hitnim carskim rezom, ja sam prvi put u životu imala visok pritisak, što nikada do sada nisam imala, niti davala na značaju pošto je sve vreme bio problem taj dijabetes - priča Nadežda, pa nastavlja:

- Vukla sam to mesec i po dana, osećala sam se čudno, a sreća u nesreći je što je moj brat dijabetičar pa je imao aparat, pa sam izmerila šećer i bocnula sam se dva tri puta i mislili smo da se aparat pokvario jer sam imala šećer 29,8. Bola sam se 4, 5 puta na dan, a sada je to malo bolje – otkrila je pevačica.

foto: Ana Paunković

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

01:00 MIKI SE OŽENIO, A NADEŽDA PUSTILA GLAS! Đuričićeva bivša otpevala romantičnu baladu i dirnula sve u SRCE! (VIDEO)