MARKOVA MAJKA JE OBOŽAVALA LUNU, UVEK IM JE BILA PODRŠKA Nakon TRAGIČNE VESTI oglasila se PORODICA Đogani: Neka počiva u MIRU

Nedeljka Miljković, majka rijaliti učesnika Marka Miljkovića preminula je i sahranjena u Brusu.

Za Srbija Danas se oglasio i Adam Đogani, koji je istakao da mu je Marko zabranio da daju detaljne informacije.

- Neka joj je laka zemlja. Ne mogu ništa da pričam. Baš sam juče pričao sa Markom i zamolio nas je sve da ne komentarišemo i da ne detaljišemo - rekao je Adam i dodao:

- Ne želimo zaista da pričamo o tome, neka počiva u miru - zaključio je on.

foto: Ana Paunković, Printscreen/Pink TV

Inače, Nedeljka je učešće svog sina u svim rijalitijima do sad pomno pratila, a nije skrivala da su je pojedine situacije veoma doticale. U finalnoj emisiji prethodne sezone rijalitija Zadruga, pre proglašenja pobednika, finalistima su se pridružili članovi najuže porodice, a Nedeljka je tada jedva smogla snage da progovori, budući da ju je sin dočekao sa suzama u očima.

- Marko me je suzama dočekao i rekao mi je da je prvi put onako jako zaplakao. Nije mu bilo lako - ispričala je Nedeljka tada.

Nedeljka je tom prilikom ispričala kako je izgledao njihov odnos, otkrivši da li se mešala u njegove odluke kada su u pitanju ljubavne veze, ali i kakvo mišljenje ima o Luni.

- Sve se dogovaramo i moj sin je dobar dečko, ali odluke o vezama i svom životu donosi sam. On je svoj čovek, ali me poštuje kao svog roditelja. On zna i to vrlo dobro da ima moju podršku u svemu što odluči i uradi. I kad pogreši, snosi posledice, a ja sam tu da ga utešim i ohrabrim. To je obaveza svake majke - rekla je Nedeljka.

foto: Ana Paunković, Sonja Spasić

- U Brusu svi podržavaju Lunu jer je to malo mesto u kojem svi znaju Marka i smatraju ga uspešnim mladim čovekom koji se u velegradu bori za sebe i snalazi u takvom okruženju, a dolazak poznate devojke iz velikog grada kakav je Beograd u Brus svima imponuje. Takođe, i meni kao i mojim sugrađanima je mnogo drago što je Luna Markov izbor - ispričala je tada Nedeljka Miljković.

- Volim Lunu, vidi se da voli mog Marka, a i on nju. Volim kada me posete jer ona je jedno divno dete. Uvek me iznenadi nekim lepim poklonom iako meni ništa ne treba. Znam da su prekidali vezu, i znam koliko je Marko bio nesrećan kada se to desilo ali sreća sada su opet zajedno - istakla je ona.

Kurir.rs/Srbija Danas

Bonus video:

05:01 MARKO I LUNA NISU ŠTEDELI BAROVCE! Uputili im OŠTRE KOMENTARE, pa izdvojili favorita