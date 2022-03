BRENIN STEFAN PROGOVORIO O OTMICI! Živojinoviću je to najveća TRAUMA: Strahovao sam da živim svoje POSLEDNJE DANE!

Najteži životni udarac Brena i Boba doživeli su novembra 2000. godine. Njihov osmogodišnji sin Stefan otet je ispred porodične kuće na Bežanijskoj kosi. Godinama porodica o detaljima stravičnog događaja nije govorila u javnosti, a otmica Stefana Živojinovića ponovo je aktuelizovana, kada je Brena konačno smogla snage da progovori o ovoj rani, koja još uvek krvari.

- Javili su nam da Stefana možemo otkupiti na dva načina, i to živog za 2.500.000 tadašnjih nemačkih maraka ili mrtvog za pet miliona. Rekli su i da će nam, u slučaju druge mogućnosti, slati deo po deo Stefanovog tela… U celom životu nikad mi se nije dogodilo ništa strašnije, niti bolnije. Mislila sam da ću poludeti i da nikada više neću biti normalna osoba. Molila sam Boga da mi sačuva psihu. Molila sam se za sve nas, ali pre svega da moje dete nema psihičke posledice - rekla je za "Informer".

- Ne želim da ulazim u detalje jer je to priča kojoj nema kraja. Kada bih vam sve ispričala, svi bismo plakali i ježili se, ne bismo se osećali dobro. Ta rana je zašivena. Dobro zašivena, neće pući, niti krvariti. Ali ostala je duševna bol u svima nama za koju ne postoji lek. U današnoj medicini možete promeniti srce, koleno, izvaditi tromb, operisati mozak… Ali kada se psiha naruši, veoma je teško vratiti se u normalu .

Otmica Stefana Živojinovića - njegova najveća trauma

O ovom iskustvu pre nekoliko godina govorio je i sin Lepe Brene, otkrivši da je uprkos svojim godinama svakog trenutka bio svestan šta mu se dešava:

- Plašio sam se da će mi to biti poslednji dani u životu. Imao sam samo osam godina, ali sam bio vrlo svestan opasnosti. Osećao sam neopisiv strah. Tu si gde si, ne znaš šta će biti. U jednom momentu sam se samo pomirio sa situacijom, jer sam shvatio da ništa ne mogu da uradim. Ipak, iz tog strašnog iskustva izvukao sam jednu važnu pouku, naučio sam da cenim svaki dan i trudim se da ga maksimalno iskoristim, jer nikada ne znam koji će mi biti poslednji. Uglavnom, pobedio sam traume, iako su nam svima u porodici u dubini duše ostali neki strahovi - rekao je Stefan pre nekoliko godina za medije, a prenosi "Informer".

- Što ti je teži put, bićeš jači! Glupo je da ja to pričam, kada je moj život uglavnom bio med i mleko, a otmica mi je najveća trauma. Ipak, nisam ja kriv što sam se rodio kao sin Lepe Brene i Bobe Živojinovića... Neću da me pamte samo po tome što sam bio otet, nego po mom glasu, mojim pesmama... Neću da me bilo ko sažaljeva, neću da budem bilo kome "jadan" - zaključio je tada Stefan.

