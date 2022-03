REKLA SAM SEBI - SVETLANA, IMA DA IDEŠ! Ceca Ražnatović nikad iskrenije o Zvezdama Granda, priznala šta joj je baš PREKO GLAVE!

Pauzu od snimanja "Zvezda Granda" Ceca Ražnatović iskoristila je na najbolji način - da otputuje u toplije krajeve.

Hladnu zimu u Beogradu zamenila je za rajsko uživanje na Maldivama, a kako je rekla, dugo je planirala odmor na ovoj egzotiičnoj destinaciji, ali joj sve do sad nije polaziilo za rukom.

- Ja svake godine tako planiram, pošto su januar i februar nekako estradno mrtvi meseci, pa ljudi pobegnu malo u toplije krajeve, ali se meni uvek nešto izjalovi. Sve nešto planiram i kada treba da se desi ja upadnem u neke obaveze, uvek se nešto dešava. Sada sam sebi rekla "Vidi Svetlana, ima da ideš na odmor!" ali na pasivni, potpuno pasivni odmor. Inače, volim takve odmore, ne volim ono gde su žurke i treske, gde moraš da se doteruješ i sređuješ, meni je toga preko glave zaista- priznala je Ceca za Grand Online.

Kako kaže, baterije je napunila i sada je spremna da svoju pozitivnu energiju i znanje preusmeri na kandidate kojima je mentor u "Zvezdama Granda". Probe za sad idu lako.

- Mi se dogovorimo sve, pa dva ili tri dana radimo, kad kako, zavisi i koliko ih ima, da bi im se posvetili lepo. Sa Ivanom Peters se sve dogovorim, pa lepo prođemo sve to, poslušamo, odradimo. Nije mi to nikakav teret, čak mi je baš i zabavno jer su to svarno divna deca - ističe i dodaje šta svima zamera pred izlazak na scenu, ali i koji savet im najčešće daje:

- Da se smeju! Niko neće da se smeje. Izađu na scenu i samo se smrače. Ponavljam im stalno "Osmeh, osmeh" jer drugačiji ton izađe kada pevaju kroz osmeh, zvuči mnogo vedrije, zaista je tako!

U takmičenje je "uletela" sa puno elana, ali se na tenziju na snimanju još uvek nije navikla.

- Ja sam nova ovde i još uvek nisam pala pod uticaj toga da me nešto stresira. Mada, stalno mi govore da ću videti kad dođe do šestog, sedmog, osmog kruga, kada se zakuvava situacija. Meni je od početka, od kako sam došla u ovaj format tenzično jer se ja zaista za svakog svog kandidata borim punim srcem, svu energiju ulažem u to. Stalo mi je da ta deca nešto nauče od nas, pokupe neka naša iskustva jer je stvarno veliki dar to što Grand produkcija nudi mladim takmičarima- iskrena je.

