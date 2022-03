DA LI SE SEĆATE FIFIJA? U studio je ušao na ŠTIKLAMA, bio deo SKANDALA, pa promenio POL i sad ima GRUDI! Evo kako izgleda (FOTO)

Filip Janevski oduševio je sve svojim učešćem u popularnom takmičenju "X Faktor", a u međuvremenu se podvrgao hormonskim terapijama i danas izgleda zaista kao žena.

Svi se sećaju prvog pojavljivanja učesnika "X Faktora" Filipa Janevskog Fifija, koji se u muzičkom šou-programu pojavio u štiklama i sa kratkom kosom, za sebe je tada rekao da je transseksualac.

Ipak, ta popularnost koju je tada stekla imala i loše strane, a u to se uverila ona kada ju je jednom prilikom verbalno napao taksista.

"Vraćala sam se sa snimanja na Pinku gde sam promovisala svoju prvu pesmu "Namerno". Najnormalnije sam pozvala taksi koji je došao kroz par minuta i tu počinje haos. Vozač kad me je prepoznao nije hteo da krene na adresu, odbijao je da vozi urlao i vređao me. Govorio je da sam sramota za svoje roditelje, kako nisam normalna i treba da me je stid. Nakon nekoliko minuta prepiranja izbacio me napolje posle čega sam pozvala drugaricu da dođe po mene", otkrila je tada Fifi.

Nakon takmičenja, Fifi je napustio Srbiju i odselio se u Švedsku.

Tamo je imao hormonsku terapiju i potom promenio pol, a onda i ugradio silikone. Fifi danas ima dugu kosu i grudi, pa i izgleda kao žene. Na društvenim mrežama pišem u ženskom rodu, a i dalje se bavi muzikom.

kurir.rs

Bonus video:

01:35 ŠČEPALE SE ZA GUŠU! Žestoka svađa Sanje i Sofije PLJUŠTE UVREDE