LUKAS U NEDELJU ŽENI SINA LAZARA Sprema se veliko veselje sa posebnim željama i gostima POPULARNI PEVAČ OTKRIO KAKVA MU JE SNAJKA

Folk zvezda Aca Lukas u nedelju u jednom beogradskom restoranu pravi veliko svadbeno veselje za svog najstarijeg sina Lazara. Kako mu se dopada snajka, kakav svadbeni poklon je spremio, ali i repertoar za ovaj veliki dan za njegovu porodicu otkrio je za televiziju Kurir.

- Biće lepa svadba, biće lepe muzike. Pevaće pevači i pevačice, a sviraće muzičari, a na svadbi će biti gosti - odgovorio je šaljivo Lukas.

Aca Lukas je otkrio i da će pevati na svadbi sina i snajke, ali da, kako kaže, neće praviti koncert.

foto: Kurir Televizija Printscreen

- Verovatno ću otpevati neku pesmu, neću da pravim koncert kao što to rade neki na proslavama svoje dece. Ja pravim svadbu i ne zovem goste po čuvenju i popularnosti, nego zovem prijatelje - kaže Lukas.

Sin Ace Lukasa imao je želju za svadbeni ples.

1 / 3 Foto: Kurir Televizija Printscreen

- Lazar je izrazio želju da im otpevam pesmu za prvi svadbni ples. I hoću da otpevam. On hoće da ja otpevam jednu pesmu koju ja nisam ni snimio, ali on voli tu pesmu. Jednu staru pesmu. A ja sam nešto drugo zamislio. A to što sam ja zamislio zavisi od toga da li će ta osoba moći da dođe na svadbu, jer nije ovde. Mislio sam sa Draganom da otpevam ovaj novi duet - rekao je Aca Lukas.

Lukas kaže da nije savetovao sina kako da se ponaša u braku, jer misli da treba sam da se snalazi. Takođe, istakao je i da se čuje sa snajkom i da misli da je dobra.

- Nisam ga ništa savetovao. Neka radi šta hoće u životu. Tata svaki dan poklanja i tati je svaki dan svadba. Sa snajkom se čujem. Dobra je - rekao je Lukas kroz smeh.

