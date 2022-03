ŽENI SE DALILIN BIVŠI! Evo kad Jelena Pešić i Mladen Vuletić staju na ludi kamen! SPREMAJU OPŠTENARODNO VESELJE

Bivša zadrugarka Jelena Pešić za nekoliko meseci postaje majka, a u ulozi srećnog oca je Mladen Vuletić, bivši rijaliti učesnik i bivši dečko Dalile Dragojević.

- Mladen i ja smo presrećni, ali hormoni čine svoje, pa ljudima treba dosta energije sa mnom. Svaka im čast, a Mladenu posebno. Ovo je stvarno neko drugo stanje, ali sve u svemu, prelep je osećaj, uživam, odmaram. Nas dvoje se toliko radujemo svakom odlasku kod lekara, jer tada čujemo otkucaje bebinog srca, vidimo kako napreduje. Osećaj je vanvremenski i neopisiv.

foto: Printscreen RED tv

- Kako si se osećala kada si saznala da si u drugom stanju?

- Ne znam kako da opišem taj trenutak. Mada, osetila sam da se nešto neobično dešava i pre nego što sam dobila rezultat, ali taj trenutak kada saznaš da ćeš čoveku kojeg voliš roditi dete rečima se ne može dočarati.

Kako je reagovao Mladen?

- On je predivan prema meni, postupio je onako kako bi trebalo svaki muškarac koji voli i poštuje partnerku. Ne postoji sekunda da on ne brine kako sam, šta osećam, gde sam, da li sam dobro, da li mi nešto treba. Kada sam mu saopštila da će postati tata, njegova sreća se ne može opisati rečima. Dala sam mu čestitku na kojoj je pisalo da će postati otac, krenule su mu suze od sreće.

foto: Printscreen/Pink

Kako znaš da je on pravi čovek za tebe?

- Mi smo rođeni jedno za drugo. Iste stvari volimo, istim stvarima se radujemo, iste stvari ne volimo. Sve ono što pomislim da bi on kao moj partner trebalo da uradi, kaže, pokaže, on je već uradio, rekao, pokazao. Mislim da je dovoljno da verujem da je on pravi čovek za mene.

Kada će svadba?

Mi volimo da se viđamo sa društvom, familijom, kumovima, pa samim tim želimo da svi oni budu uz nas na venčanju u aprilu, tako da smo sada u tim pripremama, želimo da sve bude kako smo zamislili. Mislim da će biti opštenarodno veselje.

Je l' paziš na sebe otkako si trudna?

Pa, smanjila sam izlaske. Dobro se osećam i ne moram ništa specijalno da menjam, hvala bogu. Malo više spavam, a sve ostalo radim kao i do sada.

Šta kažu njegova i tvoja porodica?

Lepe vesti prvo smo saopštili roditeljima i braći. Mladen im je rekao, bili su presrećni, otac i majka su zaplakali od radosti, a braća se vesele, vole Mladena i super se slažu. Planiramo da ostanemo u Beogradu. Trenutno smo u stanu, ali za otprilike godinu dana napravićemo kuću sa velikim dvorištem, gde će se igrati deca, a Mladen i ja odmarati od svega. Plan nam je i da kroz određeni period, van grada napravimo nešto gde ćemo moći da odlazimo na odmor. Naravno, tu su i Smederevo i Zeta, gde ćemo ići kod svojih, ali bićemo stacionirani u prestonici.

foto: Printscreen/Pink

Pratiš li Zadrugu? Kako ti se čine Dalila, Tara, Viktorija?

Zadruga ne može da izvuče iz nekoga ono što u njemu ne čuči. Nervira me kada se neko pravda time što je to zatvoren prostor i slično. Mene da zatvore deset godina, isto bih se ponašala. Sve ovo što Dalila pokazuje je njena priroda i gde god da se pojavi, takva bi bila. Ako je ona odlučila da njena familija, roditelji, kumovi i prijatelji gledaju sve ovo što svakodnevno radi, neka radi, nemam ništa protiv, samo znam da sebi ne bih nijedne sekunde u životu dozvolila da budem Dalila. Ona je primer kako ne treba u životu. Taru mogu reći da gotivim, ali preteruje u ponašanju, odnosima, lomljavi po imanju. Treba da se posveti sebi pod hitno. Za Viktoriju ne znam šta bih rekla. Njihov izbor muškaraca je baš čudan.

U čemu si do sada grešila birajući partnere pre Mladena?

U svemu.

Pa je l' ti nešto sada nedostaje?

Nedostaje mi kuća na Maldivima ili u Kankunu, ali potrudiću se da to ne bude daleka budućnost. Nedostaje mi i venčanica, nikako da nađem neku koja mi se sviđa, a kada je budem našla, biću ispunjena žena. Ne mogu ništa više da tražim, sve što je za sreću jednoj ženi potrebno imam hvala bogu i nek se ništa ne menja.

foto: Printskrin/Instagram

kurir.rs/Svet

Bonus video:

00:06 PROGNOZIRALI IM KRAH LJUBAVI, A ONI NIKAD JAČI: Dalila i Dejan Dragojević ovako se vole i kad je TEŠKO!