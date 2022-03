PEVAČICI PREMINUO SIN I SURPUG, OD TUGE SE RAZBOLELA! Porodične tragedije obeležile joj život, OVAKO izgleda, a evo čime se BAVI

Život crnogorske pevačice Andrijane Božović obeležila je velika porodična tragedija.

Naime, Andrijana je izgubila i muža i sina, a taj gubitak ostavio je trag na njenoj duši.

Hrabra pevačica ipak je skupila hrabost da nastavi dalje sa životom, a pre nekoliko godina dala je intervju za crnogorske medije u kojem je dala savet ljudima koji su se našli u sličnoj, bolnoj situaciji.

foto: Printscreen

– Ono što sam doživela u tri godine neko neće ni za život celi i ne daj Bože nikome to. Na neke stvari jednostavno ne možete da utičete, prosto se dese. Tada imate dve mogućnosti: ili da se zatvorite u četiri zida i kukate nad svojom sudbinom ili da prihvatite sve što vam se dešava i nekako krenete dalje – rekla je pevačica.

Ona je otkrila kako je uspela da prebrodi težak period.

– Nije lako, ni najmanje, ali sam shvatila da što pre prihvatim realnost biće mi lakše. Izgubiti blisku osobu je udarac, ali izgubiti dete je nešto što nema ni adekvatnu reč. Imala sam drugog sina kojem sam trebala pribrana i nasmejana. Jednostavno sam odlučila da drugačije ne može i to je to. Nije da te nesrećne tri - četiri godine nisu ostavile traga na meni dobila sam reumatoidni artritis.

foto: Printscreen

Svakodnevni bolovi u šakama čine da budete nervozni, iscrpljeni, da pesimistički gledate na sve, rekla je pevačica.

– Ali, ni tome nisam dozvolila da me slomi. Moje misli su se promenile, moj stav prema životu takođe. I kako se to menjalo i moje stanje se menjalo i to nabolje. Ubeđena sam da je moć u nama i mnogo toga možemo da prebrodimo samo ako verujemo, ako imamo čvrstu želju i volju da zaista budemo dobro – pričala je Andrijana za medije, a pre dve godine otkrila da je počela da radi kao fitnes instruktor, a vežbanju se, kako je rekla, posvetila prvenstveno zbog zdravlja.

Kurir.rs/I.B.

