CAR SE ŠLEPA UZ DALILU KAKO BI OSVOJIO 50.000 €! Evo u šta je Huso Mujić ubeđen i šta kaže da treba DA SE URADI sa Filipom!

Otac rijaliti učesnice Dalile Dragojević - Huso Mujić, ponovo je progovorio o partneru svoje ćerke Filipu Caru.

- Cara ološa ne mogu da smislim. On uopšte ni ne voli Dalilu, u to sam ubeđen. To je sve prevara i lažna ljubav. Šlepa se uz nju da bi došao do pobede i para. Narod je to video i tek će videti. Njega treba što pre izbaciti iz "Zadruge". Kada bi mu videla leđa, Dalila bi se odmah pomirila sa Dekijem - kratko je prokomentarisao Huso.

Podsetimo, Huso je istakao da Dalila nakon Zadruge može da živi kako hoće.

- Nek živi ona ako hoće, al’ tog čoveka nek zaboravi. Može i svog babu da zaboravi ako se ne okani tog kriminalca. Spreman sam da je se odreknem. Ne mogu da pređem preko nekih stvari koje je sebi dopustila.

Drugom prilikom, Mujić je rekao da veruje da će Car ubiti njegovu ćerku u rijalitiju.

- Ne znam više šta da kažem, to je sve bolesno. Ne gledam više ništa, ljudi mi šalju pa vidim. Odavno sam rekao da su oni bolesnici, da tu ljubavi nema. On će je ubiti tamo, a produkcija ne reaguje, jer to diže gledanost. Ja bih je izveo iz tog pakla, ali ne daju. Gade mi se svi. Deki i ne bi trebalo da se meša, on je sve uradio što je mogao, ali ona mozga nema i tu nema pomoći. Ne ljutim se na njega, za njega su vrata moje kuće još uvek otvorena, to s tom malom radi da bi Dalila bila ljubomorna. Mene će taj Car da uzima u usta? Ološ... Znam ja takve ološe, to su najgori ljudi - rekao je Huso.

