SLAVLJE U DOMU ALEKSANDRE PRIJOVIĆ! Pevačica presrećna, objavila fotku sina: Anđele moj, danas je za njih poseban dan! (FOTO)

Sin Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića danas puni tri godine, a tim povodom mama mu je javno čestitala rođendan.

Naime, Prija je objavila fotografiju malog Aleksandra iz Diznilenda i obratila mu se rečima:

"Srećan 3. rođendan anđele moj".

Nedavno je otkrila koliko ju je uloga majke promenila.

- Ne postoji ništa lepše, on mi je prioritet. Svi se pitaju kako uspevam da uskladim privatni život i dete, uvek je tu neko da pomogne, moji, Filipovi, stalno dolaze i smenjuju se, puna je kuća. To sam oduvek želela, to je baš lepo, prvenstveno zbog deteta, mnogo voli bake i deke. Oni ga stalno vode po igraonicama, šetaju i on je najsrećniji. Krenuo je da priča, raspričao se potpuno, razna pitanja postavlja svakodnevno. Rođendan mu je uskoro, sve mu je zanimljivo, kada izlazim iz kuće pita me: ''A gde ćeš ti?'' - rekla je pevačica, koja se zatim osvrnula i na Dan zaljubljenih.

