PODNELA KRIVIČNU PRIJAVU PROTIV ŠAKA POLUMENTE! Maloletnica javno pokazala ŠOK poruke: Skini se, bre, GOLA! Čuješ li me?!

Pevač Šako Polumenta (53) koga je bivša učesnica "Zadruge" Mina Vrbaški optužila da joj je slao neprimerene poruke i video-snimke dok ona još nije bila napunila 18 godina, navodno nastavlja da šalje intimne poruke maloletnicama.

Jedna od njih uključila se u jutarnjem programu kod Jovane Jeremić i otkrila da su njeni roditelji podneli krivičnu prijavu protiv pevača.

- Takve osobe treba da završe ili na psihijatriji ili u zatvoru, jednostavno smatram da im nije mesto na slobodi. Šako mi se javljao preko Instagrama, hiljadu poruka i hiljadu poziva sa njegovog zvaničnog profila i privatnog profila. Slao mi je pesme, snimao, zatim me je kontaktirao na video poziv gde je hteo da me vidi i ja sam naravno odbila taj video poziv. iskreno imam neku malu tremu, zbunjena sam, uplašena sam... Tražio mi je fotografije na kojima nemam ništa na sebi, gde sam gola u potpunosti, ja sam to odbila i ja sam njemu rekla koliko imam godina da nije u redu takve stvari da mi traži. Gotivila sam ga kao pevača - započela je devojka (17) kojoj je pevač slao poruke.

Jovana ju je upitala zašto mu je dala broj telefona ako nije želela da se dopisuje sa njim.

- On je insistirao i ja sam ga gotivila baš kao pevača, sve je to krenulo od njegovog pevanja... Volim neke njegove pesme, baš sam ga gotivila kao ličnost. Ja sam mu dala broj, on me je zvao na Vajber, pevao i zatim mi tražio slike. Ovo se desilo u mesecu februaru ove godine rekla bih, moji roditelji su podneli krivičnu prijavu protiv Šaka Polumente.

Voditeljka je u programu uživo pustila govorne poruke koje je pevač slao maloletnici.

- Do tebe je veliki problem doć, ja ne znam šta je, ali okej. Stvarno sam imao dobru energiju i dobar razlog da te vidim. Hajde budi se hoću da te vidim, verovatno si sinoć uživala. Skini se bre gola, čuješ li me - čuje se u govornim porukama koje je voditeljka Jovana Jeremić pustila u jutarnjem.

Majka maloletne devojke prokomentarisala je nedavno celu situaciju.

- Tog čoveka neću da komentarišem, niti želim da imam ništa s njim. Kad mi je pokazala šta joj je poslao, zgrozila sam se. Ne znam da li je samo njoj slao ovakve snimke ili je taj broj devojčica veći - poručila je izbezumljena majka za domaće medije, dok je Šako Polumenta bio ljut zbog novog skandala.

- To neka budala šalje. Ta priča je ispričana više. Ne razumem zašto dajete tim osobama na važnosti, ja to nisam zaslužio. Toliko lepih stvari sam učinio, a vi hoćete da pustite stare snimke - poručio je Šako.

