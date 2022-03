VOLELA BIH DA BUDEM MAJKA I SUPRUGA! TATA JE ODUSTAO OD ZETA: Marina Visković o privatnosti retko govori, sad pomenula i REMONT

Popularna pevačica Marina Visković progovorila je o promeni u izgledu o kojoj svi pričaju.

Šuškalo je da je nedavno otišla na "remont" kod plastičara, a Marina nije želela da krije, već je u "Premijeri" priznala da se podvrgla novim estetskim korekcijama.

- Bila sam na odmoru pet dana, imala sam neke estetske korekcije. To su ispratili moji pratioci na Instagramu... Iako to nije naivno, uspela sam da izguram i nastup u petak, kada sam promovisala pesmu. Nije mi bilo lako da izguram sve, uprkos mom fizičkom stanju, ali sam se potrudila da publika to ne primeti - rekla je ona.

foto: Printskrin/Premijera

Marina i dalje ne govori uvek transparentno o svom ljubavnom životu, ali ne krije da priželjkuje da se uskoro uda i postane majka.

- Srećan je čovek koji radi ono što voli i što ga ispunjava, kao i ja, takođe sam i vrlo porodična. Volela bih da se ostvarim kao majka i supruga, iako do sada nisam pričala o tome. Ne dešava se ništa, ali s obzirom na moje godine i okolnosti, bilo bi pametno da se u narednih par godina i to zaokruži. Zaboravljam sa kim su me spajali, ništa od toga nije istina. Uvek se trudim da svoj privatni život čuvam, kao i do sada, jer mislim da to nije ključna tema. Svi mi volimo da imamo nekog i budemo zaljubljeni, a sada bi trebalo i ja da se uozbiljim po tom pitanju. Moj tata je odustao od zeta, on zna da sam malo ćaknuta, sve mu je jasno! Uopšte se ne nada, on i dalje misli da ima 30, a ja 12 godina i super funkcionišemo (smeh) - rekla je Marina.

Ispratila je i naš izbor za srpskog predstavnika na Evroviziji, a kaže da joj pobednica Konstrakta nije bila favorit.

- Sara Jo je fantastična, oduševila me je, stvarno se trudi. Ime pobednice ne mogu da izgovorim, pesma joj je jako čudna, to je nešto što se traži. Sa inovacijama si na granici da li je spektakularno ili bezveze, ali ako je publika tako odlučila, mislim da su uradili pravu stvar - istakla je u emisiji "Premijera".

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

01:04 PRETUČENA PEVAČICA MARINA RADOSAVLJEVIĆ SE VRATILA U LOKAL I OTPEVALA DVE PESME