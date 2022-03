OVO MU NIJE TREBALO, ŠTA JE DOZVOLIO SEBI! Đorđe David bez dlake na jeziku o Lukasovom nastupu za Pesmu Evrovizije 22!

Muzičar Đorđe David gostovao je u revijalnom delu "Pesme za Evroviziju", na kojoj je pobedila Konstrakta, a sad se dotakao takmičenja, pobednice, ali i finaliste Ace Lukasa.

- Ne znam ko je Lukasa nagovorio na to, on je ogromna zvezda da dozvoli sebi takvu vrstu luksuza. Da ne pričamo sad ovako ili onako... Ko god da nas predstavlja trebalo bi da dobije vetar u leđa. Nema ni govora o nameštaljki, ta priča je marketing. On je ozbiljna balkanska zvezda, njemu nije trebalo sve to - poručio je muzičar.

foto: Kurir, ATA images

- Mnogo je bilo teško izneti pesmu, još na italijanskom, još tako energično, brzo, poput Eminema... (smeh) Stalno lakiram nokte, inspiracija je iz sedamdesetih, to radim od moje 17. godine. Beograd je pre 30 godina bio mnogo otvoreniji za te stvari, ljudi osuđuju, idemo u rikverc - rekao je Đorđe.

On je potom prokomentarisao pobedicu muzičkog takmičenja, koja će predstavljati Srbiju na Evroviziji u Italiji.

- Konstrakta je koncept varijanta, može da bude interesantna svetu. Mislim da bi trebalo da se vrati pevanje na velika vrata, a ne tako da se ide. Sara mi se više dopala. Njen nastup je nešto poput uvodnih špica iz 007 filmova. I Zorja mi je bila bolja, i Angelina. Tijana Dapčević je bila dobra, Ana Stanić, želele su da naprave hitove, nešto što će ostati - dodao je.

foto: Nenad Kostić

Kurir.rs

