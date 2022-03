GODINAMA POKUŠAVALA DA SAČUVA BRAK, PA USLEDIO RAZVOD! Sanja Marinković otkrila emotivni status, evo da li ima dečka!

Voditeljka Sanja Marinković pre više od godinu razvela se od supruga Aleksandra Uhrina, sa kojim je dobila sina.

Njen emotivni život često zanima javnost posle razvoda, ali Sanja je nekoliko puta isticala da još uvek nije našla muškarca po svojoj meri.

foto: Printscreen/Pink

Ona je sada na Instagramu zaintrigirala pratioce na Instagramu kada je na žurki povodom svog 48. rođendana otkrila i emotivni status.

Naime, Sanja je stavila narukvicu "slobodna" i "komplikovano", te su se mnogi zapitali šta se dešava sa njenim ljubavnim životom.

foto: Pritnscreen

- Ja sam se udala iz velike ljubavi, a ne na osnovu zvanja, znanja i bilansa. Ja sam emotivna sponzoruša. Uvek se vodim emocijama. S vremenom je mom suprugu počelo da smeta što sam javna ličnost, iako on bezgranično poštuje to čime se ja bavim. Takođe, putevi su počeli da nam se razilaze, a uverenja o zajedničkom životu počela su da nam se razlikuju. Emocije su se ugasile i odlučili smo da se raziđemo. Pre nekoliko meseci smo prestali da živimo zajedno, a pre dve – tri godine smo se emotivno rastali. Čak dve godine smo se trudili da održimo brak zbog našeg sina Strahinje. Borila sam se i nije bilo lako. Nismo hteli da se rastanemo zvanično dok Strahinja ne bude srećan. On ništa nije primećivao, vrlo mudro smo to radili. Putovali smo često, trudili se da sve funkcioniše kako treba, ali shvatili smo vremenom da to ne vodi nikuda. Prethodno smo odlazili kod terapeuta da posložimo stvari zajedno i da bude što bezbolnije, iako je bilo jako teško - pričala je Sanja za medije.

foto: Marina Lopičić

Kurir.rs/I.B.

