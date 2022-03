TRUDNA U PETOJ DECENIJI! Takmičarka NIKAD NIJE KASNO u 7. mesecu, produkcija donela odluku: Ovo se nije dosad DESILO!

Aleksandra Kežić, učesnica takmičenja "Nikad nije kasno", u sedmom je mesecu trudnoće i u petoj deceniji će dobiti drugo dete.

foto: Printskrin/Prva

Aleksandra je priznala da joj je trebalo hrabrosti da nastavi takmičenje u drugom stanju.

- Za mene je bilo jako teško, čak sam i razmišljala da li to želim, jer sam imala drugačije planove i drugačije sam to zamišljala. Svako želi kada nastupa na takvoj sceni biti u svom najboljem izdanju. Moram priznati da mi je to palo dosta teško, da prihvatim da je to sada tako i da izlazim na tu scenu trudna - rekla je ona za "Grand Online".

Kako je navela, ona i njen partner bili su iznenađeni kada su saznali da će dobiti prinovu.

- Bili smo iznenađeni jer nismo planirali. Nisam to pričala, ali ja sam dva puta bila bolesna i to je nešto na šta nismo uopšte računali zbog mog zdravlja, tako da kada su mi rekli da sam trudna bio je to pozitivan šok, ali trebalo nam je par dana da se to sve slegne - objasnila je Aleksandra.

foto: Printskrin/Prva

Ovom prilikom Aleksandra je otkrila i kako je njena starija ćerka reagovala na vest o prinovi.

- Pa Mia se na pola sata povukla u svoju sobu. Mi smo je pustili i onda je došla i rekla da joj je jako drago i da je jako srećna - ispričala je takmičarka za pomenuti medij.

Aleksandri je termin za porođaj u maju, te je Žika Jakšić, idejni tvorac takmičenja, odlučio da je pusti direktno dalje, s tim što će takmičenje nastaviti od četvrtog kruga naredne sezone, što se nikada do sada nije desilo u pomenutom šou programu.

- Sigurno se treba, možda čak i više, potruditi, zato što drugi kandidati imaju svoju priču, a ja ću se opet pojaviti iznova, ali sam zahvalna od srca za tu mogućnost - rekla je Aleksandra.

foto: Printskrin/Prva

Kurir.rs/S.M./Grand online

Bonus video:

00:11 Gala slavlje kod Živojinovića: Prija, Filip, Brena i Boba slave njegov rođendan!