KIJA DO DETALJA ISPRIČALA ŠTA SE SVE DEŠAVALO NA BEOVIZIJI Otkrila zašto je Lukas napustio takmičenje EVO ŠTA MISLI O KONSTRAKTI

Gosti večeračnjeg Kontra Show bili su Kija Kockar, Meti Kamberi, pisac i Aleksa Baridanov, bivši takmičar rijalitija Bar.

Jedno od pitanja u delu emisije Kontra Show poznatije kao "rešetanje" bilo je i pitanje posvećeno Kiji. Voditeljka Jelena Nikolić Kontakulturna upitala je Kiju ko joj je pored Ace Lukasa, u čijoj je delegaciji bila, bio favorit na Beoviziji.

- Sara Jo - odgovorila je odmah Kija Kockar.

foto: ATA images

Na pitanje da li joj je žao što je pobedila Konstrakta, a ne Sara Jo Kija Kockar dala je zanimljiv odgovor.

- Žao mi je što Aca Lukas nije pobedio. Žao mi je. Konstrakta je pobedila, pa je pobedila. Ali, žao mi je što sada Saru Jo gaze. Vidim na društvenim mrežama da trpi te mimove i neke neslane šale. Bila je baš blizu - rekla je Kija Kockar.

foto: Kurir Televizija

- Dalje neću da komentarišem. Ja sam trebala da budem zadužena za Torino. Bila je vrlo neprijatna situacija prema nama tamo, to sam ja osetila na svojoj koži. Pogotovo na polufinalnoj večer, na finalu se promenila situacija.

Delegacija Ace Lukasa je tokom reklama otišla sa Beovizije. A Kija je sada otkrila i zašto.

1 / 6 Foto: Kurir Televizija

- Otišli smo, jer se meni jako piškilo. Zaista je bilo jako neprijatno. Nije mi se dolazilo na finale. I takmičari su bili nekako veseliji. Definitivno, kada su me pitali da li bih se prijavila za Evroviziju, rekla sam "neka, hvala". To sve govori o tome. Bilo je sitnica. Jednog Acu Lukasa, zvezdu, novinari su preskakali za izjavu, kada pitaju sve ostali. Posle se to promenilo u finalu. Meni to nije fer plej. I zaista je bilo neprijatno - rekla je Kija.

foto: Printscreen/RTS

A Kija je prokomentarisala na kratko i Konstraktinu pobedu.

- Što se tiče pobednice, ja sam građanin Srbije i želim da moja zemlja osvoji što više bodova - prokomentarisala je Kija Konstraktu.

foto: Damir Dervišagić, Nenad Kostić

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

00:31 KIJA KOCKAR U NIKAD IZAZOVNIJEM IZDANJU U EMISIJI UŽIVO