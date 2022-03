ZAVIRITE U VILU KOJU JE LUKAS OSTAVIO BIVŠOJ ŽENI SONJI Ogromno ogledalo usred dnevne sobe, MERMERNO stepenište, sve sami LUKSUZ

Prevač Aca Lukas nakon razvoda od supruge Sonje Vuksanović, preselio se u stan na Voždovcu, do su njegova bivša i ćerka ostale da žive u porodičnoj vili na Bežanijskoj kosi.

Kako je Sonja na "Instagramu" veoma aktivna, ona neretko objavljuje detalje iz svog doma u kome uživa u društvu svojih ćerki.

Omiljeni detalj joj je ogledalo koje se prostire duž celog zida, a u kome se pored savršenih outfita koje u njemu fotografiše, vidi i ceo dnevni boravak, bajkovito uređen.

Tokom praznika, kako bi Viktorija dobila svoju bajku kuća dobija svoje praznično ruho i izgleda još ušuškanije.

Dom krase umetnine, skupoceni detalji, ali i prelepo cveće u kome Sonja posebno uživa.

Podsetimo, bivša supruga Ace Lukasa Sonja Vuksanović, o kojoj je pevač u svojoj knjizi "Ovo sam ja" izneo brojne pikanterije, oglasila se za Kurir i rekla da je ništa ne zanima što piše i da neće komentarisati.

"Dobar dan, naravno da nemam komentar! Hvala na razumevanju, pozdrav", rekla je Sonja za Kurir.

Podsetimo, Lukas je opisao do detalja i kako su izgledale njegove i Sonjine svađe.

- Počinju svađe. Strašne. Oboje smo, naravno, grešili, ali nismo priznavali svoje greške. Kroz svađu sam shvatio da je počeo da se vraća stari Aca, koji govori ono što misli i radi ono što hoće. A pošto je to bilo zabranjeno, počeo sam da dolazim kući pijan, dekintiran, drogiran. Aca u najgorem izdanju! I sve je polako počelo da gubi smisao. Nabrajala je u svađi šta sam sve ja. Naše svađe su bile užasne. I to svađe pred decom. Od dranja nam izlete žile na vratu i kao da će eksplodirati. Tvrdoglavi oboje, ne prihvatamo svoj deo krivice. Užasne rečenice. Volim je, a vređam je. Kad sam hteo da krenem, ona mi se unela u lice. „Da nećeš da me udariš!“ A pogan jezik čak i za razjarenu ženu - napisao je Lukas i dodao da je tada priznao nepostojeću krivicu za porodično nasilje i dobio godinu i po dana, uslovno na tri godine.

kurir.rs

