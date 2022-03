ĆAZIMA LJUBI SESTRA POKOJNE JELENE MARJANOVIĆ: Spojio ih Šerif Konjević, a evo šta kaže OSMANI o njihovom ODNOSU!

Ćazim Osmani poslednjih nedelja ponovo je dospeo u žižu javnosti. Kako zbog hapšenja njegovog brata Baškima Osmanija pod optužbom da je učestvovao u međunarodnom šverca kokaina, tako i zbog žena. Ovoga puta naša redakcija došla je u posed fotografija na kojima je biznismen u prisnom odnosu s Majom Krsmanović, sestrom tragično nastradale pevačice Jelene Marjanović.

U pitanju su tri fotografije. Ne jednoj sestra ubijene pevačice ljubi Ćazima u vrat, u čemu on uživa, bar ako je suditi po osmehu na njegovom licu. Na drugoj se on naslonio na njen vrat, a na trećoj im se pridružio pevač Šerif Konjević. Prema našim saznanjima, fotografije su nastale u jednom restoranu gde su uživali u zajedničkom društvu, pa su se uz iće i piće opustili.

To nam je za Kurir potvrdio i Osmani, ali je imao posebno obrazloženje odnosa s dizajnerkom Majom Krsmanović i rođenom sestrom srpskog uspešnog modela Bojane Krsmanović, koja niže uspehe u svetu. - Pre svega moram da pitam dokle više da me povezuju s raznim ženama - rekao je na početku razgovora Osmani i nastavio:

- Sećam se ovog trenutka. Šerif je doveo tu Maju i još neke devojke. Međutim, ne sećam se da smo se ljubili. Nikad mi nismo bili u vezi, to moram da kažem, da ljudi ne misle svašta - istakao je Ćazim, iako se na fotografijama jasno vidi bliskost s Majom, koja ga ljubi u vrat.

On je i za to imao objašnjenje.

- Ne znam kako je ispalo ovako na slikama da ona mene ljubi ili ja nju. Nikoga ja nisam ljubio. Nema ništa među nama. To je bilo odavno. To su namestile te njene prijateljice. Tu je bila i njena sestra Bojana. Uvek mi neke žene stavljaju, a ja nemam ništa s njima. Šta će mi to. Nisam ja nikoga ljubio, to znam sigurno - tvrdi Ćazim.

Inače, Krsmanovićeva je postala poznata javnosti nakon smrti sestre. Ona se bavi modom, a jednu svoju reviju je posvetila Jeleni.

- Jeco draga, falilo mi je da me podržiš iz prvog reda, ali je očito bog hteo drugačije. Mada nekim delom i jesi bila prisutna, zna tvoja duša na šta mislim - napisala je ona svojevremeno na društvenim mrežama nakon predstavljanja kolekcije.

Mi smo je pozvali da čujemo njen komentar na druženje sa Osmanijem, ali broj telefona poznat našoj redakciji bio je nedostupan.

