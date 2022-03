MINA VRBAŠKI NAPUNILA 22 GODINE I OKRENULA NOVI LIST: Zaposlena sam, dečka neću da pokažem, od Zadruge nema NIŠTA! Stavila tačku!

Rijaliti učesnica Mina Vrbaški slavi 22. rođendan, a pre proslave ona je za predstavnike medija otkrila detalje iz života koji će mnoge iznenaditi.

Naime, Mina je otkrila da ima dečka, ali i da je od ulaska u rijaliti, tačnije Zadrugu 5 odustala, piše Blic.

foto: Printscreen

- Sama sam ovde jer dečka neću da eksponiram kao što sam to pre radila. Više uživam kad manje ljudi zna, da ne remete. Povukla sam se, unormalila sam se. Ovo sam nova ja. Najbitnije mi je da je moja porodica ponosna na mene. Nema potrebe da više pišete o mom dečku. Previše se i ja eksponiram, al' ajde. Ovo je poslednje što ću gurati u medije. Od Zadruge nema ništa, ne ulazim. Stavljena je tačna na to. Gradim normalan život, zaposlila sam se. Videćemo sa muzikom, prija mi posao. U pitanju je medicina, to mogu da otkrijem - rekla je Mina, a ovom prilikom je otkrila i da se više neće pojavljivati na televiziji Pink.

- Produkcija je donela odluku da ne ulazim. Razočarala sam se u Pink, više me nećete tamo gledati - završila je ona.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ/Blic

