NJIHOV RAZVOD JE ŠOKIRAO SRBIJU: Sale Tropiko i Jovana su bili OMILJENI par na estradi, a sad Pajićka progovorila o POMIRENJU

Vest da su Jovana Pajić i Aleksandar Cvetković okončali brak, mnoge je krajem prošle godine šokirala, a njih dvoje odmah su prekinuli sve spekulacije o tome da su se rastali u lošoj atmosferi.

I pevačica i frontmen popularnog sastava odmah su izjavili da su se rastali kao prijatelji, a sada je Jovana otkrila da li je možda došlo i do pomirenja ili je na koncertu bivšeg supruga koji je "Tropiko bend" održao povodom 8. marta prisustvovala iskuljučivo kao njegov prijatelj.

- Treba da ratujemo, da se sudimo, da se prepucavamo (smeh)... Meni je ovo normalno, trebalo bi svima da bude. Mislim da prljav veš uvek izlazi jer ljudi koji su u tom problemu to dozvoljavaju. Nama ni brak nije bio na izvolte, pa nije ni razvod. Mi nismo u ratu da bismo bili sad u nekom pomirenju, naprotiv. Uvek smo se lepo slagali, u tom smislu, kao čovek sa čovekom. To što su nam se putevi razišli, to je druga stvar, a ja ću uvek biti deo ovakvih događaja prvenstveno jer imamo decu, a i prijatelji smo - kazala je pevačica za "Premijeru", a potom otkrila da joj je bivši suprug kupio poklon za 8. mart:

- Kaže da jeste, ali ja to još nisam videla! Kao: "Zboravio sam kod kuće", znaš! Nisam još videla šta je u pitanju, verovatno je neka fora, štos - kroz osmeh je objasnila Jovana.

