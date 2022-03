NEVIĐENI HAOS U CIK ZORE Car POCEPAO sve zajedničke fotografije sa Dalilom, opet je brutalno IZVREĐAO, a ona donela KONAČNU odluku

U toku žučne rasprave Filipa Cara i Dalile Dragojević, Car je počeo da cepa fotografije sa ogledala i poručio Dalili da je definitivno kraj!

- Pošto se ne sećaš, sada ćeš da se setiš da smo završili! - rekao je Car. - Boli me uvo, mi smo odavno završili! - odbrusila je Dalila.

Zadruga 5 - Car odlepio sve slike sa ogledala - 10.03.2022. pic.twitter.com/nbwfMFZzQo — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) March 10, 2022

Nakon što je Filip Car "zaspao", opet se probudio i odlučio da pozove Dalilu Dragojević i pokuša da je nagovori da se pomire. Međutim, izbija još jedna svađa.

- Znaćaš kako se osećam a radiš ovo! - rekaoe je Car.

- Hoćeš da ti ja vratim! Poštovala sam pet godina, dosta! - rekla je Dalila.

- Kad smo bili u fazi muvanja kad si ti htela da prebaciš ono Staniji - rekao je Car.

- Ajde sada me ostavi na miru, ne odgovara mi da pričam sa tobom! - dodaje Dalila.

- Isteraćeš me odavde i dobićeš ono što najviše želiš, ku*vo! Ti si jedva čekala da napraviš ovo meni - Car

- Težak si, ideš mi na žive. Dosadan si, smaraš me! - Dalila

- Nisam bio dosadan kad je bilo dobro za tebe! - rekao je Car.

- Ti si ljubomoran! Ostavi me na miru, tebi nema pomoći! Nisi zaslužio ništa. Smramota me za sve. Ovo si ti, golgota! Ti hoćeš da pričaš ali ja ne pričam.

- Tebe će zvati krimos igračka a mene će zvati preljubnica, kako me i zovu! - rekla je Dalila.

- Kako će tebe zvati? Izj*ana ku*va! Neka tebe zovu viršlica, ako će tako da te zovu, neka mene zovu krimos. Dovodiš me do ludila, i onda to koristiš - rekao je Car.

- Živiš za narod! Ja sam presekla - rekla je Dalila. - A kada si presekla? - upitao je Car - Večeras! - zaključuje Dalila.

kurir.rs

